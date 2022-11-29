理解港人嘲諷示威 內地生：兩地人面對同一問題

本報記者昨午約5時到浸會大學的民主牆觀察，板上有不少與烏魯木齊火災相關的文章及照片。

民主牆貼文章 內地生：盼科學防控

從山西來港讀書的李同學（化名）昨在民主牆貼上文章，稱內地很多人因封城等影響生計，認為防疫目的應是讓人有更好生活，而非影響人民生活甚至生命。他希望內地政府能以科學防控，公開一些關鍵科學數據，以及綜合社會意見推行政策。他說內地政府的做法是否恰當「其實看的很明」，「如果大家都不去講，都假裝看不到的話，其實會愈來愈縱容這些做不恰當事的人」。

碩士生：內地人現變「局內人 」

或不再用「黑暴」「暴徒」

去年來港修讀碩士的田同學昨晚到中環集會，她說2019年在港，憶起當時在酒店看到港人示威，自己仍未懂廣東話，但能感受到示威者們在爭取「一些東西」，對水炮和催淚彈印象深刻。她說現時內地各地出現示威，很多人從「旁觀者」成為「局內人」，有此經驗，或不會再以「黑暴」形容社運，亦不以「暴徒」稱呼示威者。