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中大百人悼烏市火 「不要核酸要吃飯」 內地生謹慎聯繫避留紀錄 憂被捕禍及家人

【明報專訊】新疆烏魯木齊上周四（24日）有大廈起火釀10死9傷，觸發上海等多地民眾示威抗議防控安排，本港連日多間大學有學生集會悼念，中文大學昨晚有百多人在校內民主牆前舉行哀悼集會，並用普通話呼叫「不要核酸，要吃飯」等口號。據本報了解，該活動是學生透過Signal及Telegram等軟件線上傳遞信息及線下口耳相傳，參與者李同學稱並無專門的組織者，同學冀透過行動讓更多媒體報道及關注內地情况，又稱許多參與者感到「很難很謹慎」，擔心被捕或被抄證件資料。

保安攝錄在場者 警方未見到場

中大昨午約1時有4名學生在民主牆旁手持文宣默站，悼念烏魯木齊火災死難者，他們其後再到「百萬大道」繼續行動，其間有保安員到場檢查學生的白紙。晚上約7時，約百多人聚集於民主牆前，有人獻上鮮花及用蠟燭砌成「1124」字樣。中大校方表示，昨午1時半有數人舉起橫幅及文宣，保安員前往了解，及後現場的人和平散去。

昨晚集會參與者不少為內地生，他們高舉白紙及文宣，高唱Do You Hear The People Sing?等歌曲，一時用廣東話領讀「這個社會只有一種病，那就是不自由和窮」等口號，一時用普通話呼叫口號，包括「不要核酸，要吃飯」、「不要文革，要改革」、「不做奴才，做公民」。現場有保安員用攝影機拍攝在場者，另有保安員一度問參與者「你係唔係負責人？」晚上約7時半起，參加者逐漸離開，未見警員到場。

內地來港的Jade（化名）年半前中大碩士畢業，她稱從內地及香港的朋友得知悼念活動，故專程回校參加。她說有內地朋友甚至在微信分享悼念活動的信息，「他們知道（會監控的），但他們無所謂，因為習慣了」。對於內地民眾情况，她說感到難過和荒謬，「哪有一個社會運動是為了出小區？」但她對事件發展並不樂觀，認為內地未必會放寬防疫措施，反而擔心會惹來打壓及分化民眾。

內地生：港友分享逃走路線被捕須知

李同學（化名）是中大內地生，他說集會信息多透過Signal等能保障信息安全的軟件轉發，他和朋友更選擇了一個毋須提供電話、電郵等個人信息的加密軟件交流。他說與很多參與者都擔心被捕，亦憂慮在內地的家人或受影響。談及日前有港大內地生貼哀悼海報遭警察記錄證件的消息，他認為相關同學雖未被捕，但仍留下紀錄，擔憂他們日後被「起底」。他透露部分參與者已取了律師聯繫方法，有本地朋友亦向內地同學分享「經驗」，包括校園逃生路線，被捕後如何應對、攜帶備用衣服等。

參與者：對內地敢發聲同胞表支持

至於集會訴求，李同學說希望能透過今次行動讓更多人關注內地正在發生的示威活動及各地封控狀况。中大生王同學（化名）說，今次參與集會是受到內地示威所觸動，「對身在內地還勇敢發聲的同胞們表示支持」。

科大圖書館綜合研習坊有人在牆上寫上聲援內地反封控示威的句子。科大回覆稱研習坊設有Idea Corner供學生研討和交流，館方會定期清刷並有指引規管使用，不能涉及違法等內容。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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