灣區手記：佩奇與雞 ／文：尚東美

其實早在當日下午，什麼橋上撤水馬、保安搬圍板、今晚就解封的消息已在網上亂飛，但同時又有管控多3日的傳聞不脛而走，一眾海珠的與非海珠的朋友爭相互傳，反正就像賭大小，一半一半機率而已。不過當晚，當荔灣、番禺這兩區先後表示延續管控措施後，大家對海珠區能解封的寄望已不高，但誰又料到，一個解不解封的二元選擇題，最終會變成廣州地理學術研究討論會呢？

當踏進14日凌晨零時，海珠區通告出來了，果不其然措施延長至16日，至於範圍呢，是「在東曉路接昌崗路以東，科韻路以西的範圍」繼續實行「強化全域管控」。好了，問題立即來了，這個東曉路接昌崗路以東和科韻路以西究竟是指什麼範圍呢，為什麼不配上地圖呢？一時之間，很多人都只能自行打開地圖欲解此地理之謎。

或者區政府也發覺這則通告有說不清道不明的毛病，連忙在凌晨2時多再發布一個官方標準地圖，但厲害的廣州「地理專家」們早就破解了密碼。只是這樣一折騰，難免令人揶揄果真是「借問酒家何處有，牧童遙指東曉路接昌崗路以東，科韻路以西」了。

眼利的網民還發現，以整個海珠區的外形去畫出解封及續封範圍，正好是「豬頭不解封，豬耳解封了」，之不過，第二日區政府立即表示反省，之後多次延長封控的通告也附上了地圖，而隨着前日公布最新的封控範圍，原本的海豬（珠）佩奇（Peppa Pig）現在變成了「走地雞」。

文：尚東美