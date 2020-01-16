大灣區GBA新聞：廣期所「硅期近」 首上市產品料年底推

明報記者 林迎

根據徵求意見稿，工業硅期貨的交易代碼為SI，交易單位為每手5噸，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的上下浮4%，最低交易保證金為合約價值的5%，工業硅期貨合約從1個月到12個月均有；至於工業硅期權的交易單位為一手（5噸）工業硅期貨合約，最小變動價位為每噸1元，漲跌停板幅度與工業硅期貨相同，合約月份與工業硅期貨合約月份一致。

內地第五家期貨交易所

廣期所目前仍未確定工業硅期貨和期權的推出日期，市場預計最快可望年底前推出。廣期所副總經理冷冰早前於上海第十三屆期貨機構投資者年會上表示，該所現時交易系統等核心技術指標均已滿足業務需求，具備支持首批品種上市的條件；冷冰也曾於9月透露，工業硅期貨計劃在年底推出，而下一步將加快推進鉑、鈀期貨品種。

廣期所於去年4月揭牌，是內地第五家期貨交易所，也是內地首家混合所有制交易所，其中港交所便持股7%。廣期所的設立被視為具有幫助大灣區建設國際金融樞紐、完善廣東金融版圖、提高大灣區於全球金融影響力的重要意義。同年中證監批准廣期所研發上市16個期貨品種，但直到今年4月才首次對外披露完整的品種清單，包括工業硅、多晶硅、鋰、稀土、鉑、鈀；具有大灣區和一帶一路特點的咖啡、高粱、秈米；以及最受市場關注的碳排放權和電力這兩個涉及能源價格改革的戰略品種等。

除了公布品種，廣期所於今年6月也發布一系列交易管理規則，包括期貨及期權交易每周設5個交易日，分為夜盤和日盤交易時段；個人客戶開戶前要連續5個交易日保證金帳戶餘額不低於10萬元（人民幣，下同）；以及做市商淨資產不低於5000萬元等條件。

專家：推動中國成國際定價中心

華泰期貨新能源研究院研究員陳思捷認為，日後工業硅期貨在廣期所上市，不僅可以服務於光伏產業，助力行業和相關企業長期規範整合，推動硅基新材料（以硅為基材製成的新型材料）和區域協調發展，還可以形成全球工業硅權威價格，推動中國成為國際定價中心，最終實現定價自主權。