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2%人「對盤尼西林敏感」 研究揭九成無過敏

【明報專訊】「盤尼西林」屬於「β-內醯胺類抗生素」（β-lactams），為最常用抗生素，然而全港約2%人口在病歷被標籤對該種抗生素敏感，需改用其他藥物。港大臨牀醫學學院兩年前成立「香港藥物敏感去標籤計劃」（HK-DADI）並做研究，替被標籤對上述抗生素敏感的病人作簡單評估和過敏測試，發現九成人實際並無過敏，可從病歷移除標籤並處方盤尼西林。負責計劃的港大學者李曦稱，正與醫管局在各區陸續設立診所，替經轉介病人評估和測試，冀為更多病人增加藥物選項，長遠亦可減醫院成本。

有關計劃於2019年展開，由專科護士向經轉介的病人簡單評估後，再安排接受敏感測試。葛量洪醫院風濕及臨牀免疫科資深護師郭雪琪稱，會先從病人篩選低風險者，包括有家族過敏史，或曾服藥後出現輕微頭痛、皮膚痕癢但無皮疹，安排於診所接受過敏測試，48小時後致電跟進，若無敏感徵狀便可在病歷去除藥物過敏標籤。

港大團隊於2019年7月至2021年12月做研究，為84名參加者測試，發現76人、約90.4%並無過敏反應，再對比228名接受傳統過敏測試的人，發現204人、即89%並無過敏，與計劃參加者相若。

被問為何大批病人被錯誤標籤藥物敏感，港大臨牀醫學學院內科學系風濕及臨牀免疫科主管李曦指出，部分人曾於生病時服用盤尼西林等多種藥物後出疹，醫生難以準確判斷出疹原因是對哪種藥物過敏抑或細菌感染引致，保守起見便在病歷列明對所有獲處方藥物敏感；亦有病人曾對盤尼西林敏感，數年後已自然康復。

學者醫局合作 擬各區設「去標籤診所」

李曦補充，較少醫生會主動提出替被標籤藥物敏感的病人測試，即使醫生提出，亦要轉介並輪候專科，需時以年計。他透露正與醫管局合作擴展計劃，在各區陸續成立「香港藥物敏感去標籤計劃診所」，改由非專科醫生和護士營運，冀幫助更多人去除錯誤標籤，有更多藥物選擇，減低住院風險，亦可減低醫院成本和牀位壓力。

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