九旬翁獨撐九旬病妻 抱恙不敢求醫

妻在家需聞氧 夫每晚陪如廁睡睡醒醒

梁太約五六年前確診乳癌，康復後身體及自理能力轉差，在家要聞氧氣，近年梁伯一手包辦買菜、煮飯、斟水，幾乎與老伴寸步不離，每日僅睡數小時，醒來三四次，陪妻子如廁。除了看醫生或買餸，兩老幾乎不外出，新冠疫情下亦擔憂感染風險，「社交咩都無，朋友都無個，得我哋兩公婆」。梁伯喜歡運動，但曾在公園暈倒幾乎失救，自此留家練習太極氣功十八式和甩手功。

買餸買一周分量 嘆急症由朝等到晚

梁伯曾不適，想到急症室求醫，卻不敢獨留妻子在家，決定折返家中。他出門買餸前會先為妻子穿尿片，每次買一周分量食物，便匆匆回家。堅負照顧重任的梁伯身體漸差，其中一隻眼睛視力不佳，曾在街上跌倒。

妻子常氣促和跌倒，梁伯每次陪她入急症室，都花一整天，由清晨等到晚上，他形容兩老在急症室無依無靠，「叫天不應，叫地不聞」，要自行扶妻子如廁。當時兩老雖有其他機構支援，但服務有限制，也未能提供緊急陪診。

土炮方法助妻落牀 「自己諗計無辦法」

梁伯自言不懂照顧，「唔識㗎，自己學㗎咋」，妻子跌傷後難起牀，他用土炮方法，將兩條尼龍繩綁在牀，讓妻子拉繩借力起牀，自己從背後扶着她，「要自己慢慢諗計，無辦法，又無錢請人」。

初期梁伯仍有力氣照料妻子，但近兩年身體漸差，「切嚿豬肉都困難」。一年多前，梁太不適入院，梁伯致電一線通平安鐘求助，言談間提及死念並欲與妻子尋死，職員隨即轉介社工。梁伯說那時很辛苦，新冠疫情下5名子女未能從內地來港，「講講吓就話想死」。

撥平安鐘述死念 幸社工支援「個心鬆咗啲」

一線通平安鐘獲醫衛局資助推出為期一 年的「有我同航」照顧者支援計劃，提供家訪、輔導及「一線通管家易」免費到戶服務，今年7月推出，目標支援100名照顧者，至今45人參加，梁伯是其中之一。他多次說慶幸獲社工支援，數月前妻子入急症室，獲協會安排緊急陪診服務，「家吓個心鬆咗啲」。

近日梁伯驗出前列腺癌指數很高，料很大可能患癌，醫生着他有心理準備，他看淡生死，但最擔心無人照顧妻子。他不放心讓妻子住安老院，近年有疫情，又無親人在港，「想煲啖湯飲都無」，「我照顧得到佢時，我都不想（讓她入院舍），但當我照顧不到，不想放手都要放手」。

梁伯曾向子女訴說照顧辛苦，但很少打擾，稱他們各有家庭，其中一名女兒最近暫停工作，由內地來港協助照顧3個月，讓他喘息。作為照顧者，梁伯說別人很難協助日常照顧，但指長者經常有突發事情，最希望有應急支援，亦盼服務更靈活。