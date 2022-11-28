港聞

港聞二

九旬翁獨撐九旬病妻 抱恙不敢求醫

【明報專訊】走進客廳，光線明亮，雜物擺放得井井有條，這個家由九旬翁梁務陵打理。一頭白髮的梁伯近年獨力照顧九旬病妻，幾乎寸步不離，曾感不適也不敢求醫，只怕獨留妻子在家，也曾多次陪伴老伴到急症室等一整天，孤獨無援。一年多前他致電長者安居協會「一線通平安鐘」透露死念，獲社工介入並提供照顧者支援。近日醫生估計梁伯可能患癌，他雖看淡生死，但擔心日後沒人照顧已相依60年的愛妻。

妻在家需聞氧 夫每晚陪如廁睡睡醒醒

梁太約五六年前確診乳癌，康復後身體及自理能力轉差，在家要聞氧氣，近年梁伯一手包辦買菜、煮飯、斟水，幾乎與老伴寸步不離，每日僅睡數小時，醒來三四次，陪妻子如廁。除了看醫生或買餸，兩老幾乎不外出，新冠疫情下亦擔憂感染風險，「社交咩都無，朋友都無個，得我哋兩公婆」。梁伯喜歡運動，但曾在公園暈倒幾乎失救，自此留家練習太極氣功十八式和甩手功。

買餸買一周分量 嘆急症由朝等到晚

梁伯曾不適，想到急症室求醫，卻不敢獨留妻子在家，決定折返家中。他出門買餸前會先為妻子穿尿片，每次買一周分量食物，便匆匆回家。堅負照顧重任的梁伯身體漸差，其中一隻眼睛視力不佳，曾在街上跌倒。

妻子常氣促和跌倒，梁伯每次陪她入急症室，都花一整天，由清晨等到晚上，他形容兩老在急症室無依無靠，「叫天不應，叫地不聞」，要自行扶妻子如廁。當時兩老雖有其他機構支援，但服務有限制，也未能提供緊急陪診。

土炮方法助妻落牀 「自己諗計無辦法」

梁伯自言不懂照顧，「唔識㗎，自己學㗎咋」，妻子跌傷後難起牀，他用土炮方法，將兩條尼龍繩綁在牀，讓妻子拉繩借力起牀，自己從背後扶着她，「要自己慢慢諗計，無辦法，又無錢請人」。

初期梁伯仍有力氣照料妻子，但近兩年身體漸差，「切嚿豬肉都困難」。一年多前，梁太不適入院，梁伯致電一線通平安鐘求助，言談間提及死念並欲與妻子尋死，職員隨即轉介社工。梁伯說那時很辛苦，新冠疫情下5名子女未能從內地來港，「講講吓就話想死」。

撥平安鐘述死念 幸社工支援「個心鬆咗啲」

一線通平安鐘獲醫衛局資助推出為期一 年的「有我同航」照顧者支援計劃，提供家訪、輔導及「一線通管家易」免費到戶服務，今年7月推出，目標支援100名照顧者，至今45人參加，梁伯是其中之一。他多次說慶幸獲社工支援，數月前妻子入急症室，獲協會安排緊急陪診服務，「家吓個心鬆咗啲」。

近日梁伯驗出前列腺癌指數很高，料很大可能患癌，醫生着他有心理準備，他看淡生死，但最擔心無人照顧妻子。他不放心讓妻子住安老院，近年有疫情，又無親人在港，「想煲啖湯飲都無」，「我照顧得到佢時，我都不想（讓她入院舍），但當我照顧不到，不想放手都要放手」。

梁伯曾向子女訴說照顧辛苦，但很少打擾，稱他們各有家庭，其中一名女兒最近暫停工作，由內地來港協助照顧3個月，讓他喘息。作為照顧者，梁伯說別人很難協助日常照顧，但指長者經常有突發事情，最希望有應急支援，亦盼服務更靈活。

上 / 下一篇新聞

警掃魚市場反黑 競委會查合謀定價 業內人稱只見場內壟斷 不法手段僅供貨指定買家
警掃魚市場反黑 競委會查合謀定價 業內人稱只見場內壟斷 不法手段僅供貨指定買家
國產Q車首開行 鐵路迷盛裝赴饗宴
國產Q車首開行 鐵路迷盛裝赴饗宴
中風黃金3小時打溶血針 間間公院可打 醫生：勿揀醫院
中風黃金3小時打溶血針 間間公院可打 醫生：勿揀醫院
美斯傳射救國 保阿根廷出線希望 平馬拉當拿8球紀錄 「世盃現才開始」
美斯傳射救國 保阿根廷出線希望 平馬拉當拿8球紀錄 「世盃現才開始」
21歲奇兵安素妙射奠勝 傳媒讚堪比盧施素
21歲奇兵安素妙射奠勝 傳媒讚堪比盧施素
兩戰均心理礙發揮 阿軍出線或要再靠美斯神力
兩戰均心理礙發揮 阿軍出線或要再靠美斯神力
利雲半場「換射門鞋」取處子球 國際賽入球追平比利
利雲半場「換射門鞋」取處子球 國際賽入球追平比利
今日世盃賽程
今日世盃賽程
此藍碼彼黃碼 各處活動各處例 七欖觀眾任飲食 跑手限獨自吃蕉 議員批標準混亂
此藍碼彼黃碼 各處活動各處例 七欖觀眾任飲食 跑手限獨自吃蕉 議員批標準混亂
龍舟亞錦賽2024復辦 龍總籲續放寬
龍舟亞錦賽2024復辦 龍總籲續放寬
復必泰二價周四推 半日萬人預約
復必泰二價周四推 半日萬人預約
內地生悼烏魯木齊火災死者 港大保安清單張報警
內地生悼烏魯木齊火災死者 港大保安清單張報警
社工：照顧者5階段 冀宣傳助社會增認知
社工：照顧者5階段 冀宣傳助社會增認知
2%人「對盤尼西林敏感」 研究揭九成無過敏
2%人「對盤尼西林敏感」 研究揭九成無過敏
警搗3麻將賭檔拘24人 最大89歲
警搗3麻將賭檔拘24人 最大89歲
自願《戶外燈光約章》 旺角九成舖未簽 巨屏普照菜街 亮度超建議15倍
自願《戶外燈光約章》 旺角九成舖未簽 巨屏普照菜街 亮度超建議15倍
稱光滋擾有改善 環保署：不急立法
稱光滋擾有改善 環保署：不急立法
大灣區GBA新聞：疫情反覆 開波前兩小時頒禁令 世盃哨響「吹停」穗堂食 餐飲業：被玩死
大灣區GBA新聞：疫情反覆 開波前兩小時頒禁令 世盃哨響「吹停」穗堂食 餐飲業：被玩死
大灣區GBA新聞：吉祥物公仔東莞製 看台座椅深圳造
大灣區GBA新聞：吉祥物公仔東莞製 看台座椅深圳造
大灣區GBA新聞：網上食肆推世盃餐 外賣訂單大增
大灣區GBA新聞：網上食肆推世盃餐 外賣訂單大增
自動分類回收機 擴大回收種類
自動分類回收機 擴大回收種類
創辦人籲政府招標勿指定某種技術
創辦人籲政府招標勿指定某種技術
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「願天天都是平安夜」 或獄中度過 碧雲提早賀聖誕
【Emily】「願天天都是平安夜」 或獄中度過 碧雲提早賀聖誕
【Emily】動感社區計劃 提供唔同年齡運動堂
【Emily】動感社區計劃 提供唔同年齡運動堂
【Emily】跳出劏房 同心村住戶：精神健康改善
【Emily】跳出劏房 同心村住戶：精神健康改善
【Emily】已任15年 陳智思唔選人代 陳仲尼黃英豪等多人今報名
【Emily】已任15年 陳智思唔選人代 陳仲尼黃英豪等多人今報名
【Emily】感激老婆當年「救急扶危」做partner 曾俊華情定1969感恩節晚宴
【Emily】感激老婆當年「救急扶危」做partner 曾俊華情定1969感恩節晚宴