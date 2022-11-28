內地生悼烏魯木齊火災死者 港大保安清單張報警

科大同晚有學生悼念

另外，據「科技大學學生會編輯委員會」報道，科大昨晚9時許一批內地生在校園放下紙鶴及燃點蠟燭，拼出「1124」字樣，悼念日前新疆大火中逝世的死者。報道的相片展示，有人身穿防疫套裝，舉起「此內容因違規無法查看」的圖片。

港大稱，昨天傍晚時分，有人在校內派發及張貼宣傳物品，保安向他們了解，他們拒絕透露是否港大學生和相關活動內容，保安擔心有公眾秩序問題，故求警協助；警員到場了解後，初步確認有關人士為學生後離開。學生其後亦自行離開。警方稱，接獲港大保安報案，指有男子在校園貼告示，人員接報到場，向相關人士稱他們張貼告示前應先問准校方；事件列作「雜項」，無人被捕。

港大生：僅悼同胞 校方過敏

港大生陳同學（化名）稱，兩名同學約5時在校園張貼單張及擺放鮮花，他們張貼兩款印有簡體字的單張，其中一張寫上標題「默哀」，「向烏魯木齊火災遇難的10位同胞致以沉痛哀悼」。約6時有保安查問在場者，未幾警方到場。陳同學稱，覺得校方做法有點過於緊張，認為行動僅是悼念同胞。

「香港大學學生會學苑」昨亦有報道事件，稱有內地留學生於港大的大學街手持文宣及鮮花，悼念烏魯木齊大火死難者。

新疆大火引發清華北大示威，有學生高呼「表達自由，民主法治」口號。繼南京傳媒學院學生前晚（26日）聚集抗議，網傳清華大學、北京大學、中山大學等10多間高校都有學生聚會表達不滿。