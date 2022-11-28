復必泰二價周四推 半日萬人預約

政府共採購190萬劑復必泰二價疫苗，其中77萬劑早前抵港，其餘今年內送抵。衛生署聯合科學委員會早前建議，50歲或以上長者、12歲或以上免疫力弱者應接種第四針，18至49歲市民考慮自身風險和益處，亦可打第四針。

本港昨日新公布8033宗新冠個案，7530宗屬本地感染；另公布20名患者離世，為逾兩個月以來新高，死者介乎65至95歲，其中5人來自院舍。截至昨天凌晨共2625名新冠病人留醫，其中128人情况危殆或嚴重，較上周日（20日）增逾兩成；須接受氧氣治療和呼吸機病人數目亦趨升，289名病人需聞氧氣，按周增逾兩成，另有21人需用呼吸機，較上周日9人增1.3倍。

李家超轉藍碼 范鴻齡染疫

另外，上周日（20日）從泰國返港後於機場核酸檢測陽性的特首李家超，過去兩天、即在家隔離第6及7天快速測試呈陰性。李昨於facebook發文，指昨早快測結果「一條線」後，在衛生署系統登記結果，其「安心出行」內的「疫苗通行證」轉為藍碼，昨早返回辦公室工作。

醫管局昨日公布年過七旬的主席范鴻齡染疫，正接受隔離，未交代范有否病徵。他近期無外遊紀錄，前日（26日）最後一次出席醫管局活動。

（新冠疫情）