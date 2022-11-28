龍舟亞錦賽2024復辦 龍總籲續放寬

至於每年在端午節期間舉辦的香港龍舟嘉年華，2019年起先後因應社會事件和疫情取消，至今一直無法舉行。鍾志樂透露，龍舟總會正計劃與旅發局明年復辦香港龍舟嘉年華，下月初將與局方開會商討細節。不過，因本港仍實施「0+3」入境安排，他對舉行賽事有疑慮，認為入境安排無助吸引運動員參賽，指外國運動員來港但無法進入餐廳用膳，對他們不便，認為政府應盡快放寬入境安排，以便吸引更多運動員參賽。

原定去年在港舉行的世界龍舟錦標賽原擬明年8月在港舉行，惟因本港防疫限制及檢疫措施，國際龍舟聯合會執委會9月通過將比賽移師泰國。鍾志樂表示龍舟總會有意申辦2027年的世界龍舟錦標賽，總會明年起要開始準備，他期望疫情明年內完結，本港盡快開放。

毅行者准檢查站進食

至於其他大型活動方面，樂施會舉辦、闊別3年的毅行者將於明年2月24至26日舉行，共有600隊、即2400名毅行者獲批，由起點西貢北潭涌至終點元朗大棠全長約100公里，年滿18歲的參加者4人一隊，於48小時內完成路徑。樂施會昨回覆本報查詢稱，政府已批准參加者在保持社交距離措施下於檢查站進食，組織將繼續與政府合作，確保活動採取適當措施，強調參加者、義工和工作人員的健康和安全是首要關注。

（新冠疫情）