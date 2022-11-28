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此藍碼彼黃碼 各處活動各處例 七欖觀眾任飲食 跑手限獨自吃蕉 議員批標準混亂

【明報專訊】本港11月舉行多場大型活動，政府提出個別項目、個別審批防疫豁免安排，以便不同團體申辦。本報整合部分本月至下月的大型活動，發現當中不少大型活動寬限準則各異，例如法律周來港專家可獲「藍碼」，金融峰會嘉賓則獲「黃碼」。立法會議員江玉歡批評，大型活動的防疫安排出現太多例外情况，惟市民不知箇中邏輯，標準「又嚴又寬」造成混亂，使人無所適從。實政圓桌議員田北辰建議，當局以「藍碼」和「黃碼」作基準，在大型活動中統一藍碼者可進食、而黃碼者全程戴口罩，「與其行一套難以執行制度，不如先做一套可執行制度」。

明報記者 陳萃屏 施晉宇

被問及放寬大型活動防疫措施存在差異的原因，及有否設立目標日後再度放寬防疫限制，醫務衛生局昨日回覆查詢時無正面回應，重申政府調整各項抗疫措施時，必採取謹慎態度、穩紮穩打，務求預防疫情反彈，盡量避免在復常路上走回頭路；同時會設計針對性方案，確保本港的盛事、經濟和大型活動順利穩妥進行。

醫衛局：設計針對方案保順利

本港11月舉行多場大型活動，本報整合部分本月至下月的大型活動，當中不少寬限準則各異（見表）。本月舉行的3個國際峰會均有邀請海外專家來港，不過防疫安排均有差異，在香港法律周獲邀的27名海外法律專家及學者可獲「藍碼」，其間可進出須出示疫苗通行證處所，而其他峰會嘉賓則獲「黃碼」。至於戶外活動的飲食安排，本月初舉行的香港國際七人欖球賽，觀眾可一起在觀眾席飲食暢飲及游走；月中舉行的希慎港島遠足及跑步賽，則要求參賽者獨自在賽道上吃香蕉，避免談話。

江玉歡：市民感「你得我唔得」

田北辰：疫策複雜「追唔切」

江玉歡指政府選擇性放寬部分防疫安排，會令市民認為「你得我唔得」，現行防疫政策亦無助本港經濟，致基層生活困難、市民反感，亦會影響政府管治，「市民會覺得任得個官講，政府想點就點」。她認為政府在批准大型活動申請時應設立準則，否則容易予人雙重標準的感覺。

田北辰對當局防疫工作感失望，指特首李家超缺乏「凌駕性主導思想」，舉例對在大型活動能否除口罩進食未有基本立場，加上防疫權力過分下放，導致各部門放寬防疫措施上「七國咁亂」，未能劃一處理；而相關部門公布防疫政策相當複雜，不論大眾或主辦單位均「追唔切」，建議設計一套既能防疫、又可避免限制過於複雜的制度。

民建聯立法會議員梁熙認為，近月舉辦多個大型活動後無出現爆發，促請政府逐步放寬防疫政策，包括推出惠及自由行政策，維持本港國際聯通地位。對於坊間有傳當局以金融峰會等作試點，若無爆發會考慮延伸至其他活動，他認為做法可接受，惟政府必須清楚交代，否則部分活動限制未獲放寬，或讓主辦單位和大眾感不公，認為「當局未有按規定辦事（play by the rules）」。

稱黃碼無科學根據

梁子超指活動防疫難劃一

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，「0+3」下入境人士已毋須檢疫，即使在大型活動中實行外防輸入措施，維持入境者的黃碼安排亦無法避免病毒流入，認為本身不具科學根據，非從公共衛生角度考慮。他認為政府放寬大型活動的防疫安排是為了讓活動成功舉行，考慮社會及經濟需要，多於防控角度考慮。不過，梁認為無法以劃一標準制訂大型活動的防疫安排，因難以具備客觀的科學基礎考慮每一項活動。

（新冠疫情）

相關字詞﹕盛事 復常 豁免 防疫措施

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