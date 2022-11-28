港聞

港聞二

稱光滋擾有改善 環保署：不急立法

【明報專訊】自願參與的《戶外燈光約章》推出多年，環團要求立法規管，政府表示社會未有共識，不迫切立法。環保署解釋，該署戶外燈光工作小組曾評估執行管理措施時有否重大技術困難，由於光滋擾感受取決於光源與接收者之間距離，指即使光度不高也可能引起光滋擾。此外，光滋擾或不能歸因於單一源頭，可以來自多個距離不一的光源，署方指不論分辨引起光滋擾的裝置，還是定義哪種運作模式引起光滋擾皆有一定困難，認為要求簽署約章的商戶在預定時間關掉戶外燈光，是較為務實可行的方法。

稱考慮燈光用途城市風貌

環保署表示，戶外燈光工作小組曾考慮其他因素，包括戶外燈光裝置用途和城市風貌。該署認為，戶外燈光在香港夜間有其功用，對某些行業運作相當重要，例如部分食肆需亮燈顯示正在營業，燈飾亦能提升維港夜景的觀賞度。

環保署表示，擬定未來路向時須考慮建議是否切合社會環境和經濟狀况，檢視會否令營商環境雪上加霜和損害就業機會。署方稱，現時經濟未全復蘇且光滋擾有改善趨勢，社會就立法未有共識，因此現時沒有迫切需要，亦不宜立法或推出嚴苛措施。

環團質疑深宵續亮燈無必要

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，不反對商業及宣傳，但質疑店舖關門後或深夜繼續使用戶外燈光招牌是否必要，建議政府評估全港受光滋擾的住戶數目，以及研究從亮度、照射角度、閃動，以及關燈時間規管戶外燈光。

資料顯示，《戶外燈光約章》2016年推出時約有1000機構參與，現已增至約4800個。

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