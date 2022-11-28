自願《戶外燈光約章》 旺角九成舖未簽 巨屏普照菜街 亮度超建議15倍

綠惜地球表示，自願參與的《戶外燈光約章》推出多年，環保署每年仍接獲數百宗投訴，過去兩年投訴數字雖回落，但料疫情後經濟恢復，光污染會再惡化，認為政府應啟動立法程序，在平衡商業與居民利益下，立法規管晚間戶外燈光。

政府於2016年推出自願遵守的《戶外燈光約章》，鼓勵政府部門和私人機構在晚上11時或午夜12時關燈，及後環保署收到光滋擾投訴不跌反升，到2020年有所回落（見圖）。

已簽約章 11時後仍亮燈

大家樂：自動關燈故障 已着維修

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，10月底巡查登士街至旺角道一段西洋菜南街，發現晚上11時後有28家沒有營業的商戶亮起戶外招牌燈光，當中兩家有簽約章，包括大家樂及百老匯，認為有違約章之嫌。大家樂表示已向分店了解，發現因時間掣故障，招牌未於預定時間自動關燈，已指示分店盡快維修，以確保燈光裝置依時關掉。百老匯至昨日截稿前未回覆。

該組織觀察其他地區，發現有廣告牌凌晨零時後亮燈，包括有簽署約章的周大福位於銅鑼灣東角道分店的外牆射燈。周大福珠寶集團表示得悉事件後，已即時聯絡商場跟進，綠惜地球上周四（24日）到上址發現晚上11時前已關燈。

住戶裝窗簾：憂年幼孫女健康

綠惜地球又發現，旺角THE FOREST位於花園街的其中一個外牆LED屏幕，晚上發出的燈光照射到對面住宅單位。組織到對面大廈其中一個單位，量度到409lux，較國際照明委員會建議光度25lux高出約15倍。涉事單位關先生向綠惜地球表示，晚上即使全屋關燈，對面LED屏幕的燈光仍射進室內，「15分鐘已頂唔順」，唯有加裝百葉簾遮光。關又表示擔心家中年僅1歲外孫女健康受影響，希望商場調暗燈光或提早關燈。

THE FOREST：即時跟進 9時關燈

THE FOREST發言人表示已即時了解及跟進，包括立即提早晚上9時關掉廣告牌燈光；同時全面檢視戶外廣告牌亮度、設計及顏色，以盡量減低對周邊環境的影響。

環保署表示，經濟未完全復蘇和光滋擾有改善趨勢下，社會對立法未有共識，認為現時沒迫切需要亦不宜立法或推出嚴苛措施（見另稿）。經通盤考慮後，環保署轄下的工作小組認為繼續推行現有措施並加以改善，以及引入其他解決方案是更務實的做法。