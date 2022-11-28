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中風黃金3小時打溶血針 間間公院可打 醫生：勿揀醫院

【明報專訊】公立醫院每年均接獲逾萬宗中風入院個案，如患者屬缺血性中風，送院後經評估可獲安排打俗稱溶血針的「靜脈溶栓治療」。不過，有患者誤以為溶血針只限於「龍頭醫院」，一度拒絕救護員送院，圖自行前往另一醫院。有醫生表示，溶血針已全面覆蓋公立醫院急症室，但網上不時流傳不實資訊。醫生稱，缺血性中風患者需在「黃金3小時」內打溶血針，否則成效會隨時間降低，如病人「揀醫院」或延誤醫治。

冬天患者增加 近年趨年輕化

北大嶼山醫院急症科副顧問醫生黃世恒表示，缺血性中風是由於血管粥樣硬化導致血管狹窄，促成血栓，阻礙血液供應腦神經細胞，令腦細胞缺乏養分而喪失功能或壞死，患者佔總數八成，其餘兩成是俗稱「爆血管」的出血性中風。他指出，患者多數50歲以上，但近年有年輕化趨勢，近日接到有個案年僅20多歲，冬天中風患者亦相應增加，提醒市民多加注意。

黃引述醫學文獻指出，缺血性中風患者徵狀發生後3小時內注射溶血針，每7人有1個可恢復自我照顧能力，但如病發逾4.5小時才注射，效用則不大，併發腦出血的風險亦非常高。他表示，在網上群組、WhatsApp信息及臨牀診症時都留意有人對溶血針有誤解，如病人「揀醫院」或延誤醫治。

明愛醫院顧問護師（中風科）江珠莉說，曾有50多歲患者在家中出現中風徵狀呼叫救護車，得知會送往明愛醫院時拒絕送院，「喺佢個認知裏面，只係得幾間大醫院有溶栓治療……所以佢嘗試用自己嘅途徑去其他醫院」，惟出門時情况嚴重至不能走動，最終再叫救護車送往明愛。

江珠莉表示，若能迅速辨別中風情况，盡早治療有助提高復原機會。她又分享口訣「談、笑、用、兵」，即如發現表達或談話有困難、面部表情或笑容不對稱、一邊手腳無力，便要盡快致電999求助尋找救兵。

相關字詞﹕靜脈栓塞 缺血性中風 中風

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