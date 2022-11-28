國產Q車首開行 鐵路迷盛裝赴饗宴

昨晨8時許，數百人齊聚彩虹站往調景嶺方向月台等候Q-Train駛入，其間鐵路迷不時興奮歌唱「Q-Train首開真的很興奮」，並在列車開出前倒數，有人大叫「芝麻開門」催促列車開門。身穿恤衫領呔的林先生說自己盛裝而來跟所有鐵迷「共赴這個巨大的盛宴」。前日率先試搭Q-Train的鐵路迷「羅先生」羅哲琛昨到場「純粹感受氣氛」，表示不會乘搭特別班次，但喜見市民同樂。羅稱，新車燈光足夠，而車廂採用「藍色而非M-Train的灰色，較提神」。

小鐵迷讚新車穩定少噪音

有市民為搭首列Q-Train，特意從新界前來。10歲的鄭俊軒今早5時許出門，7時抵達月台等候。他說新列車行車穩定，少噪音，不似M-Train「呼呼聲」。新列車啟用意味英製列車將逐步退役，鄭無奈表示「為了科技發展，肯定有些東西要遺棄」。

首列Q-Train花了12分鐘由彩虹站駛至調景嶺站，其間鐵迷大讚新列車「光亮」，搭至尾站時仍不願離開。12歲的劉小朋友跟72歲的祖母周婆婆同行，劉說，因為「嫲嫲快要回美國」，想跟她一同體驗。他興奮表示今次有很多鐵迷和市民聚首，十分熱鬧，形容場面「如動物園」。周婆婆看到新列車卻覺得沒什麼特別，亦因車上太多人，她無法看清車廂標示和電子顯示屏。

錯失上車機會 等40分鐘回航

30歲的黎先生7時許由沙田出發到彩虹站搭首列Q-Train，抵達時列車剛好開出，他特意到九龍灣站等40分鐘才等到列車回航，只為「見證列車的演變歷史」。

他表示不擔心國產列車會出現問題，但認為新車的電子顯示屏不便長者閱讀，未能展示其他路線的車站。