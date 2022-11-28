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國產Q車首開行 鐵路迷盛裝赴饗宴

【明報專訊】港鐵2015年購入的93列中國青島四方製列車（Q-Train），首列於昨晨8時58分由彩虹站開往調景嶺站，約700名市民乘搭該特別班次。港鐵表示昨晨運作大致暢順。Q-Train啟航前約兩小時，已有約30名鐵路迷在月台車頭位置守候，高唱「Q-Train首開真的很興奮」。當列車駛進月台，鐵迷紛紛拍手高呼「芝麻開門」。大部分鐵迷認為新列車「十分光亮、空間寬敞」，行駛時較已運作40年的英製列車（M-Train）少噪音，惟新設電子顯示屏或令長者難閱讀。有鐵迷身穿恤衫領呔到場，形容昨赴一場「巨大的盛宴」；亦有人對舊列車即將退下前線感到不捨。

昨晨8時許，數百人齊聚彩虹站往調景嶺方向月台等候Q-Train駛入，其間鐵路迷不時興奮歌唱「Q-Train首開真的很興奮」，並在列車開出前倒數，有人大叫「芝麻開門」催促列車開門。身穿恤衫領呔的林先生說自己盛裝而來跟所有鐵迷「共赴這個巨大的盛宴」。前日率先試搭Q-Train的鐵路迷「羅先生」羅哲琛昨到場「純粹感受氣氛」，表示不會乘搭特別班次，但喜見市民同樂。羅稱，新車燈光足夠，而車廂採用「藍色而非M-Train的灰色，較提神」。

小鐵迷讚新車穩定少噪音

有市民為搭首列Q-Train，特意從新界前來。10歲的鄭俊軒今早5時許出門，7時抵達月台等候。他說新列車行車穩定，少噪音，不似M-Train「呼呼聲」。新列車啟用意味英製列車將逐步退役，鄭無奈表示「為了科技發展，肯定有些東西要遺棄」。

首列Q-Train花了12分鐘由彩虹站駛至調景嶺站，其間鐵迷大讚新列車「光亮」，搭至尾站時仍不願離開。12歲的劉小朋友跟72歲的祖母周婆婆同行，劉說，因為「嫲嫲快要回美國」，想跟她一同體驗。他興奮表示今次有很多鐵迷和市民聚首，十分熱鬧，形容場面「如動物園」。周婆婆看到新列車卻覺得沒什麼特別，亦因車上太多人，她無法看清車廂標示和電子顯示屏。

錯失上車機會 等40分鐘回航

30歲的黎先生7時許由沙田出發到彩虹站搭首列Q-Train，抵達時列車剛好開出，他特意到九龍灣站等40分鐘才等到列車回航，只為「見證列車的演變歷史」。

他表示不擔心國產列車會出現問題，但認為新車的電子顯示屏不便長者閱讀，未能展示其他路線的車站。

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