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警掃魚市場反黑 競委會查合謀定價 業內人稱只見場內壟斷 不法手段僅供貨指定買家

【明報專訊】警方與多個政府部門昨日採取聯合行動，於香港仔魚類批發市場打擊三合會、非法入境者及非法勞工等活動。其中競爭事務委員會亦就早前接獲投訴，指有海鮮批發商涉嫌合謀定價，在魚市場向商戶發問了解情况。

競委會籲提供資料 稱報料身分保密

競委會表示，早前接獲投訴，指香港仔魚類批發市場內，有批發商訂定海鮮批發價時涉嫌合謀定價，違反《競爭條例》（《條例》）的「第一行為守則」。競委會於行動中蒐集與個案相關資料，包括以問卷方式向超過30間魚類批發商的從業員了解情况。競委會呼籲牽涉合謀者盡快聯絡申請寬待或提供合作，若從業員或市民有資料提供，亦可致電3462 2118、電郵或郵遞聯絡。

競委會將根據《條例》及該會《調查指引》保密資料，包括資料提供者身分，同時亦接受匿名報料。競委會提醒，反競爭相關行為除違反《條例》外，同時或有可能觸犯其他刑事罪。競委會將繼續與其他執法部門合，打擊犯罪。

立法會漁農界議員何俊賢表示，支持政府打擊業內非法活動，令行業回復公平有序。有業內人士稱，未發現香港仔魚市場有合謀定價，惟留意到存在壟斷。當中有批發商為做獨市生意，或以不法手段只供貨予指定買家，並僅可按其指定價格出售海鮮。該業內人士稱，一般而言，海鮮交易視乎批發商與買家關係，以及信譽、貨量等，例如批發商會看與買家是否一直合作，以及對方信譽是否良好，會於數期內準時繳清貨款。至於海鮮價格，每日均視乎天氣好壞、市場供求等客觀因素而定。

O記反黑水警PTU出動

巡32間批發商 查552人

O記、港島總區反黑組、西區警區刑事部、水警南分區、機動部隊，聯同漁護署、食環署、消防處、入境處、海事處及競委會，昨凌晨在魚市場展開代號「松塔」、「冠軍」及「足印」的反罪惡行動。行動中巡查32間魚類批發商，截查552人。一批發商因違反租約，被部門發出口頭警告。警方會繼續以情報主導，並與相關部門和持份者合作蒐集情報，以打擊三合會及其收入來源。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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