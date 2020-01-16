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港聞二

大灣區GBA新聞：網上食肆推世盃餐 外賣訂單大增

【明報專訊】根據FIFA統計，2018年俄羅斯世界盃共有35.72億人觀看，約佔全球總人口的47%，其中中國是世界盃觀眾最多的國家，共有6.6億人觀看俄羅斯世界盃，因此世界盃對帶動中國的消費作用十分龐大。據京東與美團聯合發布數據顯示，2018年俄羅斯世界盃期間，有45%以上的中國球迷增加啤酒飲料、零食、外賣的消費，周末晚間前往酒吧、卡拉OK等娛樂場所的訂單量較平日上升14%，酒吧訂單量較平日上升15%。

今屆卡塔爾世界盃的比賽時間主要分佈內地時間晚上6點到凌晨3點，對餐飲企業的晚市及消夜時段均有利，除了堂食之外，外賣也是食肆的主戰場。美團數據顯示，不少食肆在外賣平台提供包含啤酒、燒烤等的世界盃套餐，而揭幕戰當日，廣東省的啤酒、飲料、零食、水果外賣訂單比前一天增加28%。其中啤酒訂單增41%，飲料增23%，零食增56%，水果增25%。另一外賣平台餓了麼的數據則顯示，揭幕戰當日廣州消夜時段的奶茶、小龍蝦、燒烤等訂單較前一天增長近30%，咖啡類飲料訂單更增逾50%，可見球迷為熬夜做準備。

影音產品同受惠 投影機銷量增六成

除了飲食，投影機、大屏幕、喇叭等影音設備銷量也有顯著上升，蘇寧易購數據顯示，世盃前兩日（11月19日），75吋以上電視銷量較一星期前增加35%；投影機訂單增加66%。美團數據則反映，世界盃前一星期電視掛架的銷量按年增長6.2倍，深圳、北京、廣州、西安是銷量最高的城市。另因今屆是首次於冬季舉行的世界盃，在一些北方城市如北京，除了電視掛架，電暖器、電熱鍋，以及手套、毛氈等保暖用品的銷量也上升。

相關字詞﹕美團 京東 外賣 網購 大灣區 世界盃2022

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