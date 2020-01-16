大灣區GBA新聞：吉祥物公仔東莞製 看台座椅深圳造

公仔「鼻樑」藏巧思 成功打倒全球30廠商

陳雷剛表示，公司團隊通過在毛絨內部加裝小布袋，充填棉花拉緊之後，讓La'eeb擁有了「鼻子」，令面相豐富立體，這「鼻樑」是導致許多廠家退出競爭的設計難題，但被公司克服了。除了毛絨玩具，該公司還與另外5間東莞企業合作，設計和生產帽、3D水晶鑰匙扣，以及樹脂燈等官方紀念品。另外，廣州也有製造商專門為今次世界盃生產32強國家的國旗、獎盃擺設、世界盃抱枕等。

除了東莞和廣州製造業，深圳企業也參與到本屆世界盃當中，其中，洲明科技負責為本屆世界盃部分比賽場館提供LED顯示產品，並為閉幕戰的主體育場盧塞爾體育場打造兩塊大型LED計分屏幕，總面積達到70.78平方米。此外，深圳領先體育也為本屆世界盃供應約1萬張看台座椅。據了解，部分場館於世界盃後會改用於足球發展項目，拆除上層並減少近一半座位，深圳領先體育所提供的看台座椅可以先在工廠預製到現場便能直接吊裝，免去了現場組裝時間，座椅連看台具有伸縮活動功能，可直接整體移動拆卸，大量節省改建場館的時間和人力成本。

此外，佛山市高明鎮也出口了1330株楊桃、水黃皮、鳳凰木等10個品種的苗木到卡塔爾，用於世界盃綠化工程，為本屆賽事增添自然生機。