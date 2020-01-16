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大灣區GBA新聞：疫情反覆 開波前兩小時頒禁令 世盃哨響「吹停」穗堂食 餐飲業：被玩死

【明報專訊】2022年世界盃於上星期一（21日）凌晨揭幕，作為全球矚目盛事以及新冠疫情以來首次舉辦的世界盃，零售餐飲業均摩拳擦掌做好準備迎接這一波消費熱潮，但在疫情嚴重的廣州，世界盃期間全市禁堂食，酒吧須停業。商業消費核心的天河區食肆酒吧更遇反高潮，世界盃揭幕戰前兩個多小時才收到禁令，有花了數萬元（人民幣，下同）入貨的商家大嘆血本無歸；另一邊廂，疫情較輕的深圳，世界盃為酒吧帶來客流，但也有商家擔心禁令突如其來，話封就封。

「早唔禁，遲唔禁，開波先話禁，今次被玩死啦」，這可能是上星期日（20日）晚廣州市天河區普遍酒吧食肆負責人的心聲。世界盃揭幕戰21日凌晨零時開始，天河區政府20日晚上9時30分出通告，從21日凌晨起全區食肆禁堂食，酒吧等娛樂場所暫停營業至另行通知；隨後，黃埔區也在當晚11時左右宣布禁堂食及關閉娛樂場所，加上3日後南沙及番禺亦頒禁令，如此一來，世界盃舉行至今，廣州全市食肆均禁堂食，酒吧等娛樂場所悉數停業。

天河區獵德大道一帶的酒吧街和食街，很多酒吧食肆布置好裝飾迎接四年一度世界盃的來臨，當晚收到政府通知後，情緒高漲的氣氛頓變疑惑與抱怨，尤其踏進凌晨零時，隨着電視轉播畫面上揭幕戰球場哨子聲響，店舖同時準備熄燈關門。

盼世盃幫補疫情流失生意 期望落空

有火鍋食肆反映，為了世界盃提前訂了數萬元新鮮海產及其他食材，還斥數千元購入大屏幕電視和電視架放在店門外播放球賽，原盼乘世界盃熱潮人流，幫補之前受疫情影響的生意，但現在只能做外賣，生意不增反跌，特意進貨的成本恐怕補不回。

有酒吧負責人表示，酒水小吃大批入貨，雖然酒水還可保存，但卻白白錯失生意黃金期。有商戶感慨，「雖然疫情嚴重，大家也不會對世界盃期間的生意有過分期望，但因為附近其他區都禁堂食，還想可能會有不少人跨區過來天河這邊消費」。有商戶自嘲，「原本海珠白雲羨慕我們有得做世界盃生意，現在是我們羨慕海珠白雲不用期望愈大失望愈大」。

據天河區副區長袁笑一於22日的新聞會上解釋，因應部分區外輸入確診個案涉及餐飲及娛樂場所，頒布禁令為減少人群聚集帶來的傳播風險。他稱會充分關注暫停堂食對市民工作生活以及對商業的影響，做好應對工作。不過，商戶對政府做法仍然批評，「（政府）又不是不知世界盃何時開始，既然擔心人群聚集，為什麼不能提前早一兩天宣布，偏偏選擇世盃臨舉行前才禁？」

當局未提解封援助 商戶憂難續經營

政府通告沒有列明明確解禁日期，有商戶擔心禁令可能會持續至世界盃結束，「租金、人工、水電都是錢」，有連鎖食店負責人稱，其他區分店因禁堂食近一個月幾近零收入，「單是租金已交了近40萬元，一分錢不肯減，也不讓延緩」。政府未有向受疫情影響商戶給予減免補助等援助措施，商戶憂慮難以繼續經營。

深圳疫情稍輕 酒吧座位八成滿

對比廣州遇冷，疫情相對沒那麼嚴重的深圳氣氛則截然不同，位於福田區購物公園附近的酒吧，不少都直播球賽，店內掛上世界盃宣傳旗幟，也有商家推出相關套餐優惠。比賽期間路人駐足觀看，每當入球或射失都能引起球迷歡呼或哀號。

海森堡酒吧店員稱，世界盃確有帶動客流，店內3個大屏幕都將直播每場賽事。記者上周四（24日）所見，酒吧座位有八成滿。

也有位於購物公園北區的酒吧職員稱，近期世盃比賽客流變多，「都是過來看球的」，不過職員認為對疫下營業幫不到多少，「深圳這邊動不動就封，今年就封過3次，餐飲業很受影響，再封多兩個月恐怕都要倒閉了」。另一主打早午餐和喝酒的B3餐館亦在戶外放置電視屏幕直播球賽，有負責人表示，此前有限制50%堂食入座率的要求，現已取消，但認為世界盃帶動人流「還好」，「因為我們主要是做餐廳為主」，並認為這樣不會聚集人流，反而更安全。

為符合防疫要求，餐廳及酒吧要求客人入場掃碼，客人須持24小時核酸陰性證明或48小時證明及已採樣紀錄，當晚所見，有客人因未滿足要求被酒吧拒絕放行入內。惟深圳市昨日亦宣布，全市餐廳酒吧入座率上限50%。

明報記者

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