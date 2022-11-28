港聞

港聞二

兩戰均心理礙發揮 阿軍出線或要再靠美斯神力

【明報專訊】足球確實需要moment of magic才更有趣。上天對阿根廷尚算公平，今屆世界盃首輪輸給兩次魔幻時刻，次輪卻同樣贏在兩次魔幻時刻。「白藍軍」首輪因輕敵影響發揮，次輪亦因壓力影響發揮，最後一戰心理包袱未見減輕太多，恐怕又得靠美斯的神力打救。

上回講到阿根廷由於領先沙特阿拉伯太早太容易，原本積極為隊友提供傳球選項的優點不復見，終致落入絕境，鬥墨西哥非勝不可。此役白藍軍無疑重現基本架構，惟也僅此而已。球員患得患失，為了避免再墮越位陷阱或誤傳失位輸反擊，應該入楔的盲眼位不敢去、應該拉開的時候企埋一堆、應該向前傳往即時空位卻回後；甫見到美斯從高位退到中線附近，就保險地交給大佬搞。代表人物為防中基度洛迪古斯，控球階段移後一格本擬創造傳球路線，結果交失兩球後即信心盡喪形同虛設。

倘非美斯magic 悶和更合理

墨西哥的防務雖不及沙特進取，但集中在球場中段的密集貼身逼搶加點辣味，使阿根廷更難突破。慶幸三色軍以一分為目標，就算壓迫得手，也不夠人高速後上呼應反擊，全場xG總值（根據大數據計算的攻門入球機率）竟還略遜於沙特。當然阿根廷的xG亦甚低，對比兩仗，未計十二碼便少約一半，若非美斯的magic把握到墨西哥罕有瞬間失神，悶和實乃合理賽果。

不得不說，後備的安素費南迪斯初生之犢敢傳敢控，抵抗逼搶能力不俗，對白藍軍組織有些幫助，惟當時墨西哥已因體力問題減低施壓強度，然後加上僵局打破，隊友放下重擔，整體演出漸趨正常。是以生牯仔下輪固然有機會正選撼波蘭，但也不宜太快捧上天。理論上波蘭慣常甚少中高位壓迫，有利阿根廷，然而白藍軍依然需取勝始穩入十六強，莫非再來美斯冷箭救命？

（柏高球評）

相關字詞﹕墨西哥隊 美斯 阿根廷隊 世界盃 世界盃2022 球評 蘇柏高 蘇柏高球評

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