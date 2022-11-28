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21歲奇兵安素妙射奠勝 傳媒讚堪比盧施素

【明報專訊】阿根廷隊昨晨擊敗墨西哥隊的功臣除了美斯，還有後備奇兵安素費南迪斯。這名21歲中場今夏才加盟葡超賓菲加，助球隊開季至今保持不敗，近月亦與巴塞隆拿、利物浦、曼聯等大球會開始扯上關係，一「箭」奠勝成焦點的他，有望未來更上一層樓。

今夏加盟賓菲加 近月獲大會垂青

安素費南迪斯昨仗才第5次代表阿根廷隊，57分鐘入替古度洛迪古斯後，即在一次前場傳球予迪馬利亞，再與美斯交叉走位，讓後者禁區頂有空間接應橫傳起腳入球。戰至88分鐘，他在禁區附近接應美斯的傳送，再於「K角位」妙射得手，取得國家隊生涯首球。美斯賽後大讚後輩：「看過他每天的操練，還有歐聯我們曾交手，我對安素的表現絕不意外。」不少傳媒盛讚費南迪斯的傳控技術和跑動決定，不下於今屆因傷落選的盧施素，將是阿根廷隊今屆攻守轉換的關鍵。

安素費南迪斯3年前在河床出道，但未能爭得正選，被外借至另一阿根廷球會防衛者，但他在前國腳基斯普的麾下，前年助防衛者首奪南美球會盃及南美超級盃，外借期滿回歸1年，即獲賓菲加以1800萬歐元（約1.46億港元）轉會費連獎金羅致。他今季為新東家正選上陣24場均不敗，包括歐聯兩鬥美斯所屬的巴黎聖日耳門連和，令球隊首名出線，身價已由1年前的500萬歐元（約4060萬港元）大升6倍。

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