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美斯傳射救國 保阿根廷出線希望 平馬拉當拿8球紀錄 「世盃現才開始」

【明報專訊】阿根廷隊昨晨於世界盃C組次輪，憑美斯傳射居功，助球隊以2：0擊敗墨西哥隊，力保出線希望。這名35歲阿根廷球王繼16年前成為在世界盃單仗入球兼助攻的最年輕球員，現又打破最年長紀錄。而攻入個人歷來世盃第8球的他，亦看齊阿根廷已故球王馬拉當拿在世盃的入球紀錄。他賽後表示「我們的世盃現在才開始」。

兩戰3分 較佳得失球壓沙特升次席

首戰大熱倒灶不敵沙特阿拉伯隊後，阿根廷隊是役面對墨西哥隊不容再失，惟上半場表現平平，反而被對手藉幾次死球製造驚險鏡頭。

換邊後阿根廷更見積極，相反墨西哥退守半場呈現攻防戰，雖然「白藍軍」攻勢未見凌厲，但美斯再顯球王本色，於64分鐘於禁區外妙射得手，為球隊先開紀錄。落後的墨軍末段轉守為攻未有斬獲之餘，更被美斯於87分鐘藉一次短角球攻勢，助攻予安素費南迪斯攻入奠勝球，亦是這名後備上陣的中場在國際賽的首個入球。最終阿根廷以2：0擊敗墨西哥，兩戰得3分升上次席，以較佳得失球壓同分的沙特阿拉伯，下仗將鬥以4分居首的波蘭隊，而兩戰得1分的墨西哥則會面對沙特。

值得一提的是，美斯今場同時看齊日前死忌兩周年的「老馬」馬拉當拿在世盃上陣21場及入8球的紀錄，隊史世盃入球紀錄亦僅次於「戰神」巴迪斯圖達的10球。

賽後更衣室忘形慶祝

完場後獲膺全場最佳的美斯以隊長身分受訪，坦言球隊在上半場以快打慢不成功，但下半場放慢節奏反而踢得更順暢，「勝仗令更衣室上下都鬆一口氣，一片歡樂」。提到日前爆冷不敵沙特阿拉伯，他回應指：「首仗落敗背後有很多原因，但損失慘重的我們，知道今（昨）日非勝不可。我們的世盃正式開始，球隊知道怎樣可達到目標。」

阿根廷主帥史卡朗尼及助教艾馬在兩個入球後都被拍攝到即場流淚，前者承認球隊首仗落敗後承受巨大壓力：「我知道應該理性一點，只將今場看待為一場普通球賽，但你亦清楚自己面對的不止是一場波。」阿根廷1勝1負後暫列小組次席，但下仗要擊敗榜首的波蘭隊，始能穩奪出線資格，美斯指球隊續不能犯錯，每場都要當決賽看待。

據報阿根廷隊拿下關鍵勝利後，賽後1小時仍在更衣室忘形慶祝，從守將奧達文迪的社交平台影片可見，門將達米安馬天尼斯跳上枱揮舞毛巾，全隊載歌載舞，球隊星將美斯同樣手舞足蹈，主帥史卡朗尼則於球員面前走來走去，放聲高歌。

相關字詞﹕安素費南迪斯 巴迪斯圖達 馬拉當拿 史卡朗尼 墨西哥隊 美斯 阿根廷隊 世界盃 世界盃2022

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