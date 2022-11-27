聖若瑟書院兩學年收5回流生 校長料移民潮放緩

上學年全校逾百學生退學

黃婉芬稱，上學年全校逾百名學生退學，確實數字有待進一步統計，今學年開學近3個月，則有數名學生退學。教師方面，上學年約10人離職，部分教師移民。

不過，黃相信從學校角度而言，移民潮正放緩；又指上學年和今學年回流返港的學生約有5人，較過往多。她舉例說，有學生隨家人移民新西蘭約半年，未能適應當地生活，「問我畀唔畀佢返嚟（學校）」。她又稱回流個案分佈不同年級，有中一生移民，回流後申請入讀該校中二級；亦有中五生到英國升學，回流後入讀中六級，應考中學文憑試（DSE），「我們會收返嚟，畀番機會佢（學生）再讀過」。

談到教育局正加強國民、國安教育，包括推出官校聯校活動，黃婉芬認為，作為津校亦可聯繫相熟學校，以聯校模式推行相關活動；又相信倘本港和內地「通關」，可以方便學校安排北上旅遊或考察，有助豐富校方經驗和視野。

家長稱國教難免：當學多樣嘢

出席該校講座的家長李太表示，香港近年各方面有太大轉變，理解不少港人選擇移民，她則暫未打算移民，認為「香港衣食住行都還可以」。她有意為兒子報讀本地中學，讓他明年9月升讀中一。她又認為學生現時要接受國安教育是無可避免，「當學多樣嘢，不會擺上全部精神」。

中一自行分配學位申請期為明年1月3至17日，明年3月31日發布結果。聖若瑟書院此階段提供54個學額，所有申請人均可參與面試。

另一傳統男名校喇沙書院昨亦舉行中一入學講座，將提供76個學額，所有申請人均可參加首輪面試，表現優異者可獲次輪面試；校長唐煥星提醒申請人切忌在面試背誦答案，鼓勵他們發揮創意、創新思維。