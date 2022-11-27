擬選人大常委否 吳秋北：常委很光榮，亦不容易

政協霍啟剛交表轉跑道

全國政協兼體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛將「轉跑道」出選港區人大，他昨親身遞交報名表格。霍表示，過往累積不少參政議政的經驗及人脈網絡，一直思考如何可更好服務國家和香港，相信可貢獻自己力量。

工聯會前榮譽會長鄭耀棠將退任港區人大，由謝愛紅接棒。她說港區人大仍需有工聯會的「兩把聲音」，為基層市民發聲謀利。尋求連任的吳秋北在同一工聯會活動表示，參選為更好服務市民，發揮好溝通兩地的角色。

至於是否有意接棒人大常委，2012年起出任港區人大的吳秋北稱，若有機會當選相信工聯會每個代表都會積極考慮，並說人大常委每兩個月開一次常委會，參與國家立法，推動國家法制建設，「很光榮亦不容易」，但現時主要考慮能否成為人大代表。

譚耀宗在同一場合被問到有無心水接棒人選時，他稱人大常委需經港區人大代表團推薦，參與全國人大代表選舉，最後由全國近3000名人大代表投票產生，並非由他一人建議。