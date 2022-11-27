墜屏案 楊潤雄：康文場地將設磅

楊潤雄說，紅館屬體育場館，只具有基本設備，舉辦演唱會的台上設備一定是租用人自備安裝，租用人條件亦指明租用人需負責設施安全，除要由合資格者安裝，亦要有專業人士核查，然後向康文署提交核實報告。他表示，如租用人已完成安裝及核查，康文署過往收齊文件後「當中當然唔會話懷疑你所有環節都造假」。

稱昔收文件不會疑全部作假

楊又說，政府針對今次事故提出建議，包括在現場擺設磅秤讓租用人使用，並會要求租用人提供鋼索等物料的質量證明文件。他續稱，由於康文署無專業工程師，故會考慮再加一重保證，請專業人士抽查租用人提供的資料，以確保租用人有遵守相關制度。

前日MIRROR演唱會舞蹈員發公開信，提及綵排時間不足及舞台機關裝置等問題，楊潤雄昨於商台節目後回應稱，當局看到今次事件上綵排時間緊迫，令舞台上的人對舞台走位或設施未夠了解，故調查報告建議將來表演要有充足綵排，令安全度甚至整個表演水平也可提高。楊又表示，勞工處判斷舞蹈員為僱員，故相關僱主應提供合適保障，指出這對舞蹈員來說亦是對他們工作的肯定。

阿Mo首洗澡首吹起肺部

另外，紅館意外中受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍留院，其父李盛林牧師昨日發出代禱信稱，阿Mo受傷4個月來第一次洗澡、第一次靠物理治療呼吸儀器把肺部吹起，以及第一次在治療以外坐在復康輪椅上長一點時間，並可遠望窗外，又說阿Mo發燒情况暫能受控。李父又稱，阿Mo已進入另一階段復康治療，每天針對肺部、肌肉關節及頸椎脊椎物理治療，同時做中醫治療，並開始由護理員日夜間跟進照顧。