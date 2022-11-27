被問擅覽性片事主警員未刑事查 蕭：高度關注事件

隧道增「植入廣告」提防騙

蕭澤頤昨出席香港警察學院結業會操，主動提及今年首3季有19,444宗詐騙案，較去年同期升近四成，升幅較預期高；而絕大部分傳統罪案均有明顯跌幅，而爆竊和行劫案更是有紀錄以來新低。他稱，上周五起警方在全港所有政府隧道的廣播中增設「植入式廣告」，反詐騙協調中心將主要信息透過約10秒的廣播，提醒市民提防假冒官員騙案、網上購物騙案及投資騙案，如有懷疑應致電中心求助。

認招募有挑戰 稱擬考青年趨升

警方上周日（20日）舉行第五次警察招募體驗日，蕭透露共有1714人次參與，即場收到399份投考申請，形容很鼓舞。他稱留意到近年愈來愈多年輕人有意投考警隊，單是參與警察學長計劃的本地大學生，就由前年138人升至今年323人。他透露警隊現時缺乏逾5000人手，承認招募上有挑戰，將繼續採取積極招募策略，包括上月底啟用的警察招募中心收到一些即場申請，亦有不少人到場了解，對未來招募情况樂觀。

結業會操由行會召集人葉劉淑儀檢閱畢業的24名見習督察和69名學警，她致辭提到反修例風波種種違法暴力事件，反映本港要居安思危和未雨綢繆，面對各種風險和挑戰。她稱政府會加強國安和反恐的執法和調查，並完善現有法制，包括推展《基本法》23條立法，以及就規管眾籌和打擊虛假消息進行研究和公眾諮詢。她談及在保安系統工作多年，深明「警察不止一份工作，更是一份使命」，寄語各人不忘初心、以誠待人，以敬業樂業精神做事，定能譜寫自己的警察故事。