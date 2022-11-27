蕭澤頤：錯國歌案不棄查 需要時詢韓警 楊潤雄：已收兩會道歉 運動員須保港尊嚴

蕭澤頤昨出席香港警察學院結業會操後透露，警方暫時已接觸香港欖球總會部分職員，並檢取溝通紀錄，仍有部分相關職員未會見。至於會否要求韓國或國際刑警協助，以及有否向涉事人員錄取口供，他稱一向有既定機制，需要時就任何在國外發生案件與當地執法部門聯繫並交換情報。

港協暨奧委會近日向屬會發出奏唱國歌及升掛區旗的指引，楊潤雄昨於商台《政經星期六》稱，指引並非懲罰運動員，而是列出對他們的期望。他說，運動員代表香港隊，有責任在現場維持本港尊嚴，需符合社會大眾要求，如遇特別情况要抗議和行動。他明白運動員或一時「失神」，惟奏唱國歌須莊嚴，而奏唱時間長相信「一定會留意到」；又強調指引是幫助出外比賽的港隊應對這類情况，並非將責任推到運動員，如有人未符合指引要求，仍需視乎實際情况再處理。

亞欖總直播誤植港欖隊徽

另外，亞洲七人欖球賽阿聯酋站昨舉行首場賽事，亞洲欖球總會在網上直播賽事，惟賽前球員名單，以及賽事開首2分5秒至15秒期間的計分牌，對賽的港隊和馬來西亞隊分別被誤植斯里蘭卡奧委會和中國橄欖球協會標誌，共持續約25秒後被更正為香港欖球總會和馬來西亞橄欖球總會標誌。翻查資料，該比賽之前正是斯里蘭卡隊和中國隊對賽。本報正向香港欖總及亞欖總查詢出錯原因，截稿前未有回應。