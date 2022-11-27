8．11尖沙嘴暴動案 6人罪成1罪脫

未警誡即查問 指違規促關注

官拒納兩被告招認證供

另外，法官提及，有警員未有及時警誡便向被告查問，故拒納兩被告的招認證據，認為情况值得關注。所有被告還押至12月10日判刑。

被告依次為馬孝文（25歲）、鄭智健（22歲）、吳柏熹（22歲）、譚煒誠（23歲）、楊梓信（22歲）、陳振華（30歲）、陳嘉（32歲）、林祖童（22歲）。鄭早前承認暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪，還押候判。除林祖童外，其餘6人暴動罪成；馬孝文、陳嘉、林祖童另各被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，馬罪脫，餘下兩人罪成。

法官林偉權裁決時提及，陳振華及陳嘉被捕時兩名警員未有立即警誡便查問。林官相信警員只是調查心切，但仍屬違規，重申「公平審訊並非口號」，更指若法庭只是同情調查人員執法不易而縱容情况，或導致違規習以為常，重複發生，故審訊時運用酌情權，拒納該兩被告的招認證據。

警口供矛盾 官諒解事忙遺漏

至於辯方爭議警員的口供出現矛盾，林官認為處理證物的警員花上不少時間處理多名被捕人的證物；且當時警員須長時間當值，書面紀錄有遺漏是可以理解。另事發至今已有3年時間，要期望警員可以毫無遺漏的說出每項細節，是不切實際，裁定控方證人均是誠實可靠。

辯稱頭皮痛戴頭盔 官斥荒謬

林官又拒絕接納吳柏熹、譚煒誠及陳振華的證供。吳供稱，當時有人把泳鏡等物品套在他身上，林官指現場情况混亂，不認為有人有空把物品套在其身上，更不相信有人把有度數的泳鏡給他。譚煒誠稱因頭皮發痛所以戴上頭盔，遭林官批評說法荒謬。林官又不相信有人向陳振華派發生理鹽水及防毒面罩。

脫罪者因距現場較遠

官信罪成者「選擇留下」

林官續說，林祖童於較遠的覺士道與柯士甸道交界被捕，他可能正打算到現場，但控方未能證明林曾參與暴動，遂裁定他罪脫。至於餘下6人攜有頭盔、泳鏡和防毒面罩等示威裝備，且警方衝前拘捕時，他們仍身在人群前方，故裁定6人知悉現場出現暴動，但選擇留下，意圖成為暴動人群一分子，鼓勵及支持其他暴動者。

另馬孝文、陳嘉、林祖童另各被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。陳嘉涉管有芥末噴劑，林官指該噴劑可刺激眼睛、灼傷皮膚，噴壺內只剩餘芥末糊狀物，是液體已經耗盡所致，故裁定他罪成。餘下兩人同樣涉及雷射筆，惟控方未能證明馬孝文管有雷射筆，且該雷射筆是地上拾起，裁定罪脫；至於林祖童管有兩支雷射筆，林官認為他有意圖使用或供他人使用，令他人視覺受損，故裁定罪名成立。

總結8．11尖沙嘴暴動3案共3人認罪、22人罪成、3人罪脫、1人潛逃。

【案件編號：DCCC 22/21】

（反修例風暴）