「組織配套完善」 理大內暴動6人罪成 官指4位置延續大型暴動 被告有意圖隨示威者衝擊警方

被告依次為陳俊邦（23歲，現年，下同）、陳頌欣（19歲）、郭添明（22歲）、羅健洋（18歲）、李日朗（23歲）及袁太林（23歲），案發時各人介乎15至20歲。李及袁分別是理大專上學院及高級文憑課程學生，其餘4人並非理大學生。各被告被裁定罪成後，辯方提及，一宗7．28上環暴動案，其中一名24歲被告被判入勞教中心，冀為其中4名被告索取勞教中心報告，但遭區院暫委法官黃士翔拒絕，並下令為所有被告索取背景報告，另為陳頌欣、羅健洋索取教導所報告。

進入科學館 裁從理大逃出

黃官判辭裁定，2019年11月17日晚上至翌日早上，理大校園及附近出現4個暴動，並且是逐一發生。黃官續稱，當時理大各出入口有示威者把守，理大內更有完善的配套支持示威者，包括提供飲食、衣物、裝備和武器，「明顯是有組織和有計劃地安排」，飯堂和體育館亦有多人聚集。

黃官引述終院案例指暴動具流動性。雖然理大範圍龐大，但示威者有組織地在理大留守，在不同時段、不同位置作出暴動行為。示威者於11月18日早上離開理大時，更有人帶領和指示，可見示威者有組織地嘗試離開理大，衝擊警方防線。故黃官裁定，11月17日下午7時至翌日早上8時許，理大校園和附近持續有一個大型的暴動。

黃官續稱，科學館的閉路電視片段顯示，17人包括各被告進入科學館後門，除了警員外，沒有其他人進入，裁定6人均從理大離開，與其他示威者由暢運道前往科學館道，經科學館停車場進入科學館，最終被捕。

辯稱好奇回校做功課等

官：普通市民也知示威者聚集

至於各被告的參與，陳頌欣、郭添明、羅健洋、李日朗均有作供，陳供稱出於好奇前往理大，郭稱因遭同學標籤為「藍絲」，出於求知及求真到達理大，羅稱試圖勸服朋友離開，李則稱回理大完成功課。黃官認為，4人的證供不合理，拒絕接納。

黃官續說，當時理大事件被廣泛報道，普通市民理應知道理大有很多示威者聚集。11月18日早上，數百名穿黑衣裝備的示威者前往大學正門，任何人看見該批聚集者，必然知道是有份參與暴力行為的示威者。各被告卻跟隨參與暴動者離開理大，前往科學館道，而非趁機與示威者分開，毋庸置疑是有意圖參與其他示威者，衝擊警察防線。故黃官認為，唯一不可抗拒的推論是，6名被告繼續留在理大，壯大暴動人群的聲勢，藉此鼓吹暴力的非法行為，遂裁定暴動罪成。

翻查資料，17人涉於理大突圍而出，20歲女學生李嘉希早前承認兩項暴動罪，被判入教導所；另同案7名被告為梁子揚（24歲）、鍾民浚（30歲）、郭志帆（24歲）、許寧軒（20歲）、馬嘉惠（27歲）、嚴家朗（28歲）、張達榮（20歲），案件排期於2023年1月3日開審，料需時25日，其中張早前抵港入境時被捕。

【案件編號：DCCC191、192、195、197、199、202/21】

明報記者

（反修例風暴）