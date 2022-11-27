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2022年11月27日星期日
港聞二
成效遜綠在區區 環署撤路邊三色桶 明年市區路邊絕迹 環團：居民不便應先溝通
愛群道撤桶 改到「綠在灣仔」需多行10分鐘
話你知：推出24年 全港近1.8萬套
麥巴比獨取兩球 法國率先晉16強 末段建功挫丹麥雪恥 延續衛冕路
團友入場睇好波 導遊場外默默企
英軍悶和美國 無緣提早出線 棄科頓捱批 修夫基：中場中需富經驗
羅拔仔世盃開齋 波蘭兩蛋贈沙特
卡塔爾現場：千億元「卡塔爾之珠」 遊客海上享繁華
今日賽程
「組織配套完善」 理大內暴動6人罪成 官指4位置延續大型暴動 被告有意圖隨示威者衝擊警方
8．11尖沙嘴暴動案 6人罪成1罪脫
蕭澤頤：錯國歌案不棄查 需要時詢韓警 楊潤雄：已收兩會道歉 運動員須保港尊嚴
李家超快測轉陰 許正宇核酸陽性
被問擅覽性片事主警員未刑事查 蕭：高度關注事件
墜屏案 楊潤雄：康文場地將設磅
擬選人大常委否 吳秋北：常委很光榮，亦不容易
私家車行駛中起火
聖若瑟書院兩學年收5回流生 校長料移民潮放緩
行李箱置店外 購物男稱失70萬
今日賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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成效遜綠在區區 環署撤路邊三色桶 明年市區路邊絕迹 環團：居民不便應先溝通
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團友入場睇好波 導遊場外默默企
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