愛群道撤桶 改到「綠在灣仔」需多行10分鐘

另外，本報亦根據「咪嘥嘢」顯示的回收設施位置，檢視了港島多間綠在區區與最接近回收桶的距離，包括綠在天后、綠在西營盤、綠在上環、綠在鰂魚涌及綠在跑馬地，發現距離由70米至190米不等。若取消了路邊回收桶又沒有其他設施，就要步行約數分鐘到綠在區區。

環署：5分鐘步程有回收流動點

環保署表示，位於灣仔北的回收環保站「綠在灣仔」已於去年10月投入服務，以及於2022年3月設立回收便利點「綠在跑馬地」，區內亦有共19個地點設立定時定點運作的「回收流動點」及特設回收點，以增加服務覆蓋範圍，並為區內超過230處住宅處所（包括屋苑及單幢樓），提供屋苑及住宅大廈的上門收集回收物服務。環保署又表示，取消了愛群道的三色桶後，居民可使用鄰近約5分鐘步行路程、位於灣仔兆豐大廈對出天樂里行人路的回收流動點。

特首早前公布的《施政報告》提及政府正研究立法，規管擁有1000戶或以上的私人屋苑、公共屋邨，以及戶數達100戶的單幢大廈，屋宇管理人會被要求設立設施收集可回收物，並交予合資格回收商處理，目標於2024年實施，認為有助回收。綠惜地球環境事務總監朱漢強說，100戶以下的單幢住宅大廈變相不受規管，毋須將回收物料送到指定回收點，若削減大廈附近的回收桶，可能對居民造成不便，「係咪吓吓都要儲埋一大袋回收物，行10幾分鐘去回收？」他認為環保署應加強與居民溝通，聽取意見，在適當地點設置回收設施，以填補回收網絡的空隙。

（城市保育）