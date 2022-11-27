成效遜綠在區區 環署撤路邊三色桶 明年市區路邊絕迹 環團：居民不便應先溝通

環保署解釋移除三色桶是由於改善後其成效仍遠不及綠在區區，其支援社區的角色已逐漸減少。環團「綠惜地球」稱部分回收桶與綠在區區距離較遠，取消三色桶對附近市民，尤其是單幢樓居民不便，認為政府在移除回收桶前應與居民加強溝通，以免削弱回收成效。

明報記者 馬耀森

有市民向本報表示，最近發現位於灣仔愛群道的三色回收桶加設了一塊資訊板，上面寫有「附近的綠在區區回收點已投入服務，此回收桶將於11月23日後撤離」。該名巿民認為該區的綠在區區位於灣仔運動場旁邊的運盛街，與該三色桶相距約10分鐘步行路程，取消三色桶會打擊回收意欲，又指環保署事先未有正式公布相關安排及解釋取消三色桶目的，對此感到不解。綠惜地球上月已於葵興及尖沙嘴發現有路邊三色桶要「撤離」。

環保署回應本報查詢表示，為提升整體回收效率和質量，已於今年6月開始逐步移除市區的路邊回收桶，並透過現場宣傳推廣活動和張貼告示，鼓勵市民轉用附近的社區回收設施和服務。

分批撤1800套 已移除300套

截至今年10月底，環保署已先後在市區移除共約300套回收桶。現時各區公眾地方尚餘約1500套路邊回收桶， 其中500套在市區、1000套在鄉郊地區。該署預計可於今年底前基本完成移除市區路邊三色桶的工作。

環保署稱，為重建市民對乾淨回收的信心及為推行垃圾徵費做準備，該署近年持續擴展及提升新一代社區回收網絡「綠在區區」服務，現時已有11個「回收環保站」、32間貼近民居並提供夜間自助回收服務的「回收便利點」，以及逾120個以街站形式定時定點運作的「回收流動點」，接收至少8種常見回收物，包括缺乏回收價值的玻璃容器、塑膠及慳電膽等，每月吸引10萬人次到訪，在2021年共收集超過1.4萬公噸回收物，為路邊回收桶回收量10倍以上。

環團：市民早對回收桶功能失信心

環保署續稱，申訴專員公署於今年4月完成的主動調查，建議環保署檢討公共空間回收桶的政策定位，以決定其未來路向。環保署已檢討了路邊回收桶的運作，以及該署自2020年10月起接手食環署路邊回收桶以來所推行的改善措施，包括增加容量、貼上二維碼方便市民通報回收桶滿溢等，以及宣傳「我唔係垃圾桶」等，結果顯示有關措施有某程度改善，惟成效遠不及綠在區區，而隨着綠在區區的逐步發展及服務日趨完善，市區路邊回收桶在支援社區回收方面的角色已逐漸減少。

綠惜地球環境事務總監朱漢強表示，三色回收桶面世多年，但回收率一向偏低，「市民對其回收功能已失去信心」，認為隨着綠在區區在各區投入服務，取消部分回收桶是無可厚非，不過他認為取消三色桶涉及政策及社區設施轉變，事先應諮詢公眾，以便做好社區回收網絡的規劃工作。

康署房署漁署未有計劃撤

全港約有1.8萬套回收桶，由多個部門管理，其中環保署於2020年10月從食環署接手回收桶的管理工作，該署轄下有近1800套回收桶，佔全港回收桶約一成，而其他部門在其管轄範圍亦設有回收桶，包括康文署、漁護署及房屋署等，位於私人屋苑的回收桶有6000多套（見表）。康文署及房屋署回覆本報查詢時表示，現時沒有計劃撤走轄下場地的三色回收桶。至於漁護署，據了解現階段亦未有計劃撤走轄下的三色回收桶。

（城市保育）

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