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2022年11月26日星期六
港聞二
染疫老幼按周增三成 兒童炎症重現 學者：顯組群爆發 兒童接種率低得不可接受
新一輪院舍外展接種 重點打第四針未涵二價
高血壓糖尿漢跑步後暈倒不治 醫生：糖尿常伴隱性心血管病
荷蘭厄瓜多爾言和續不敗 卡塔爾不敵塞內加爾 歷來第2東道主分組賽出局
李察利臣金球領巴西響頭炮 尼馬傷出緣盡分組賽
巴西攻守平衡 尼馬健康左右大局
卡塔爾現場：場外睇波人潮處處 足球撰共同語言
今日世盃賽程
三跑正式啟用 聖誕客運料疫前三成 下月底外遊近團團爆 機管局：信2024年恢復疫前客量
新中央控制中心 首駐航企控升降
目標明年底招4000人 國泰4個月聘1800員
報道指港300萬用戶資料泄 WhatsApp：未有回應
防暑指引擬按工種分4級 酷熱可停工 暫無意立法勞界憂欠約束 商界：應遲收工補回
急性衰竭隨時惡化 4月嬰求換心 須呼吸機維生 母盼奇蹟「可抱她外出呼吸新鮮空氣」
68歲雷添良取表爭連任人代：料無「七上八下」硬規定
中年婦針灸亡 無牌行醫翁改控誤殺
一年7.6萬人獲BNO簽證 顧問料持續 英50萬人淨移入創新高 稱國際事件影響移民模式
錯國歌風波 暫料不涉政治動機 孫東與Google嚴正交涉 促糾正錯誤資訊
昨鍵「香港」「國歌」仍見《願榮光》 IT界：改演算法可沉底
休班警疑醉酒爭執喊「查牌」 重案調查
保安失蹤 揭墮海不治
「北都公路」擬跨山貝河 濕地地底挖建 環團憂損魚塘水文波及候鳥 三鐵三路下月諮詢
暴動罪成醫生曾請纓抗疫 冀判刑考慮專業牌照影響
官指檢控延誤 區議員阻差判社服
運輸局稱轉口生意損失巨大 擬推翻前朝「全禁」 電子煙轉運倡放寬
求情稱急於傳宗接代 前武警姦女友人囚6年
七旬翁涉酒駕撞毁車場繳費亭
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【Emily】卡塔爾睇世盃 鍾國斌嗌到聲沙 外遊睇F1 話要享受無罩無「安心」日子
【Emily】帶幼園生參觀立會 邱達根：做議員最大挑戰
【Emily】理大2000套特製枱椅贈劏房學童
【Emily】立會選委界補選 6候選人抽冧把
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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