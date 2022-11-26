港聞

港聞二

求情稱急於傳宗接代 前武警姦女友人囚6年

【明報專訊】38歲地盤工人涉於前年11月在39歲女友人寓所「賴死唔走」，持刀威脅要與她性交，最終強姦她。地盤工人否認強姦罪受審，陪審團早前一致裁定被告罪成，案件昨日在高等法院判刑。辯方求情時透露，被告曾於內地任武警及輔警，立下功勞；另被告欲與事主發展長久關係，惟他急於傳宗接代而犯下本案。法官判刑時稱，被告以菜刀恐嚇事主及無戴用安全套均為加刑因素，終判監6年。

稱欲發展長久關係 操之過急

辯方求情稱，被告李景豪（現40歲）曾與事主X提及想生小朋友，惟他操之過急，未顧及X感受，「係唔合適嘅時間，做咗唔合適嘅嘢」，最終發生悲劇，被告現已深感後悔。辯方求情期間，一名旁聽老婦高舉求情信，哭呼「法官大人」，更一度跪地，法官黎婉姫隨即下令休庭5分鐘。有警員上前了解，老婦其後由其他旁聽者攙扶下離開。

黎官判刑時引述報告稱，X事後出現創傷，壓力反應為中度至嚴重，她會迴避及不想憶起事件，情况現有所改善，惟X拒絕接受心理治療。

兩家人自盡 來港任地盤工

黎官續引述辯方求情稱，被告在內地出生，曾在內地任武警及輔警，作出貢獻。2020年，被告兩名家人自盡，家中發生巨變，經濟受影響，故被告須擔起照顧家庭責任。他同年持單程證來港，擔任地盤工，月入5萬元。另被告的妻子、家人亦為他撰寫求情信。

黎官認同辯方所指，被告沒預謀，急於傳宗接代而與X性交，犯下本案。黎官強調，被告向X展示菜刀，恐嚇性交，且被告未有使用安全套，令X有染上性病或受孕風險，為本案兩項加刑因素，未有其他減刑理由，且被告受審後定罪，終判監6年。

【案件編號：HCCC 202/21】

相關字詞﹕高等法院 強姦

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