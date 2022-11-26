運輸局稱轉口生意損失巨大 擬推翻前朝「全禁」 電子煙轉運倡放寬

陳肇始曾稱倘豁免 禁令形同虛設

運輸及物流局昨向立法會經濟發展事務委員會提交文件，指禁止另類吸煙產品進入本地市場立場不變，惟注意到禁止轉運相關產品對航空貨物轉運業以至本港整體經濟造成巨大損失，嚴重削弱本港在「十四五規劃」下的國際航空樞紐地位。局方稱內地作為全球另類吸煙產品主要生產地，大部分相關產品經本港轉運海外；又引述物流業界指約1470間貨運代理公司之中，約三分之一從事另類吸煙產品轉運業務，每年處理相關產品及其轉運量近33萬噸，反映本地航空貨運量中，有相當大比例與相關產品轉運有關。

局方提修例 倡多招防流入本地黑市

運流局建議刪除《吸煙（公共衛生）條例》有關禁止進口另類吸煙產品的現有條款，以及修訂《進出口條例》，按照特定豁免條件容許經海、陸、空轉運另類吸煙產品，同時建議多項措施防止產品流入本港，包括產品須憑全程提單或全程空運提單從某個香港以外地方託運往另一個香港以外地方，以及產品須在監管下經由認可指定路線直接移送到機場內的指定貨物轉運區；載有產品的貨櫃貼上指定封條或電子鎖，並以全球定位系統追蹤船車等，避免流入本地黑市；另可透過年初起使用的海空聯運便利計劃，確保轉運全程受監管，貨物在東莞的香港國際機場物流園接受航空安檢，經海路運往本港機場；貨物將留在進港船，抵港後被運到機場受監察封閉區域或禁區，停留至通過空運離港轉送到海外。運流局建議在是次修例預留法律條款，由局方與業界制定專門的監管制度實行陸空轉運。

吸煙健康委會：長遠醫療代價大

易志明：流入黑市機率微乎其微

湯修齊稱上次修例距今僅約半年，放寬轉運另類煙產品恐影響市民對政府執法決心的信任，一旦放寬，不法分子或利用漏洞把電子煙流入本地黑市，或令吸煙率不跌反升，長遠而言社會需付沉重醫療代價。被問及建議會否予人將經濟發展凌駕在公共衛生之上，湯認為政府在制訂政策時會考慮一籃子因素，惟促請政府在管制電子煙問題上能以公共衛生為首要考慮。他引述政府當初修例時稱社會已凝聚共識，理應堅持一貫立場。

易志明稱當初修例時誤判形勢，無想像過限制轉運產品造成4000多億元貿易額損失，認為現時有必要在安全和合理機制下放寬。他相信機管局的海空聯運便利計劃行之有效，另類吸煙產品流入本地的機率微乎其微，海關會做好把關，毋須過分憂慮。

今年4月底起生效的《2021年吸煙（公共衛生）修訂條例》由當時的食衛局提出，去年10月修訂法案在立法會二讀時，時任局長陳肇始表示，為另類吸煙產品進口再出口，以及產品研發提供豁免會造成誘因，將令產品有「大量機會」流入黑市，導致禁令形同虛設。