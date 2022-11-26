官指檢控延誤 區議員阻差判社服

前區議員同判社服：

纏訟3年難作長遠計劃

陳振哲聞判後表示暫時鬆一口氣，但近日多宗案件控方均提上訴，他亦感擔心。案件纏繞3年，他說難作長遠計劃，心情忐忑，指控方延誤「好明顯」，兩次開審後修訂控罪，屬「甩漏」，並不理想。

被告文念志（大埔前區議員，現年32歲，下同）、陳振哲（大埔前區議員，50歲）及鄭仲恒（沙田區議員，32歲）否認阻差辦公罪，文另承認無牌管有無線電通訊器具罪。辯方稱文念志因工傷，被認為不宜判社服令，法官下令索取進一步報告，延至12月16日判刑，續准文保釋。

黃官判刑時指出，案發歷時約15分鐘，早前有非法集結人士進入維園，但跟被告後退位置的距離相當遠，故認為被告只是阻撓警方拘捕他們3人，不涉非法集結者；被告當時目的是參與選舉集會，他們經過爭論後「過分堅持」，雖有肢體接觸，但不涉暴力，不能與其他阻撓警員案件相提並論。

黃官續指，陳振哲及鄭仲恒無案底，均有規律生活和穩定工作，陳有豐富義工經驗，兩人事後已有悔意；另批評控方檢控舉棋不定，反覆修訂控罪，考慮到構成延誤，遂判240小時社服令。

【案件編號：ESCC2467/19】

（反修例風暴）