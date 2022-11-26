暴動罪成醫生曾請纓抗疫 冀判刑考慮專業牌照影響

9名認罪被告為廣告從業員歐陽志堅（現年44歲，下同）、測量師古家華（30歲）、程式設計員李德軒（27歲）、女學生張馨文（23歲）、學生陳澍峰（23歲）、商人邱偉濤（26歲）、學生林昊生（24歲）和林耀俊（25歲），以及醫生謝達志（30歲）。被列為密切接觸者的張馨文缺席聆訊，另外鄭官拒絕林耀俊保釋申請，被告全須還押候判。

當時任職瑪麗醫院急症室的被告謝達志，是首名暴動罪成醫生，早前已離職。辯方求情稱，疫情期間謝會主動在休假時返醫院義務幫助，連續工作超過24小時。辯方呈上多封由謝的上司和病人等撰寫的求情信，昨日亦有十多名親友到庭支持。

此外，辯方稱被告邱偉濤獲上司寫求情信，證明他有抱負成為工程師；又稱邱當時沒戴頭盔，他被警員制服時受不合理武力對待。鄭官聞言質疑辯方誤導法庭，指案情並非如此，稱警員因被搶犯和遭飛腳踢到，危急下才使用武力，醫療報告顯示邱只有觸痛和擦傷。辯方回應，邱的頭盔曾掉下、掛在頸後，他幸好沒嚴重受傷；望法庭考慮其良好背景，以4年或以下為量刑起點，盡量輕判。辯方又稱，被告陳澍峰報讀牧愛會人生改造課程，深切反省，他亦擬讀都會大學遙距課程。其餘被告均採納書面求情陳辭。

同日另案 一被告囚3年5月

此外，同日一宗暴動案涉及6男2女，兩名未成年被告早前被判入教導所，5人判囚3年4個月至4年7個月，餘下一名女被告劉燕嫦（現年32歲）昨被判刑。區院暫委法官鄭念慈稱，當日暴動規模不少，過百名示威者戴帽及口罩，明顯是掩飾身分、逃避刑責，考慮案例、本案暴動嚴重性，以及被告因一念之差鑄成大錯，判監3年5個月。

【案件編號：DCCC 237、240/21】

（反修例風暴）