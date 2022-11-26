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「北都公路」擬跨山貝河 濕地地底挖建 環團憂損魚塘水文波及候鳥 三鐵三路下月諮詢

【明報專訊】政府於《施政報告》提出興建「三鐵三路」，運輸及物流局昨向立法會提交文件，交代《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》初步結果，包括「三鐵三路」走線概念，未有提及項目造價，下月2日展開公眾諮詢，至明年3月。「三鐵三路」中，北都公路（天水圍段）將在濕地地底較深地層使用隧道鑽挖機的形式興建，同時橫跨山貝河，較接近拉姆薩爾濕地以外的后海灣濕地及濕地保育區。有環團指，北都公路走線與擬議的濕地保育公園及濕地緩衝區有重疊，憂影響當區魚塘水文及雀鳥覓食，質疑政府為基建鋪路，寧犧牲濕地緩衝區及生態環境。

長春社指走線重疊保育公園

立法會鐵路事宜小組委員會下周五開會討論研究結果。根據諮詢文件，「三路」中的北都公路貫穿新界東西，並在沿線設置交匯處接駁其他主要幹道，同時避免在濕地範圍興建地面或高架道路，並在濕地地底較深地層使用隧道鑽挖機興建，以盡量減少對濕地影響。

文件表示，全長18公里的北都公路向東延，橫跨山貝河，走線貼近豐樂圍魚塘及南生圍。長春社公共事務經理吳希文指出，公路若以地底形式興建，或影響周邊魚塘水文，並影響水位，若魚塘缺水將喪失功能，影響冬候鳥覓食。他稱從地圖所示，走線與擬議的濕地保育公園及鄰近豐樂圍的濕地緩衝區有重疊，憂政府側重基建而影響濕地環境。

「三路」另外兩條幹道包括將軍澳–油塘隧道，長約2公里，初步走線由將軍澳市中心開始，主要採用隧道設計，連接油塘一帶。沙田繞道則長約15公里，北駁大埔的粉嶺公路，南接長沙灣附近現有主要幹道網絡，開通後料成新的南北走廊。

將軍澳線伸137區 研配捷運

至於「三鐵」中的將軍澳線南延線，則由位於地面的港鐵康城站向南伸延，接駁至137區擬議地底車站，全長約3公里。局方在文件披露，將視乎技術可行性、對環境影響及成本效益等，審慎考慮包括鐵路及捷運系統等最合適模式推展項目。文件亦指當局曾仔細考慮於將軍澳增設過海鐵路接駁港島，惟興建過海運輸基建涉大量公共資源，需審慎研究。

立法會交通事務委員會委員張欣宇表示，若從康城站延長現有重鐵鐵路，需填海，否則路軌需轉彎，有技術難度，估計政府考慮到近日將軍澳居民多次發聲反對填海，故研究可否改用捷運。他指捷運為獨立系統，故「走線點行都得」，可高架或地面方式起路軌，惟捷運載客量少，市民亦需於兩套系統間轉車，較不方便，沿用重鐵方案或較合理。

中鐵線經荃葵東北 可設站

此外，港深西部鐵路（洪水橋至前海）首階段研究料今年內完成。其中香港段建議走線長約8公里，由洪水橋出發連接至深圳前海，在香港境內如厦村及流浮山鐵路沿線增設車站。另一鐵路中鐵線全長約16公里，以元朗錦田為起點，途經荃灣東北部或葵涌東北部，並有空間設站，服務該區約10萬名居民及規劃中的公營房屋發展約3萬新增人口。

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