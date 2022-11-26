昨鍵「香港」「國歌」仍見《願榮光》 IT界：改演算法可沉底

【明報專訊】創新科技及工業局昨稱，周一已就搜尋引擎檢索「香港」和「國歌」關鍵詞出現與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連歌曲事件，與搜尋器供應商谷歌（Google）提出嚴正交涉。本報記者昨檢索相關關鍵詞，仍有搜尋結果顯示為《願榮光歸香港》。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，若涉事搜尋引擎公司願配合港府要求將錯誤國歌版本「沉底」，公司會透過改變演算法優化搜尋引擎，理論上搜尋結果能即時反映；惟不排除涉事搜尋引擎仍在考慮公司原本守則，才決定是否採取跟進行動。
方保僑昨說，港府除要求谷歌將錯誤版本「沉底」，不排除微軟和雅虎等其他搜尋引擎同樣出現錯誤版本，故港府亦須與它們交涉才能徹底糾正。他稱，即使谷歌願配合優化搜尋引擎，公司只能刪除搜尋紀錄，一旦有其他平台出現「香港國歌為《願榮光歸香港》」等討論，相關搜尋內容仍會隨着網民討論而出現在搜尋結果。
可「落廣告」方式令《義勇軍進行曲》置頂
方保僑續說，對於本地平台港府能以違反《港區國安法》或相關法例要求移除內容；而即使《港區國安法》具域外效力，境外平台移除相關內容與否取決於該平台管理人。他稱港府亦能以「落廣告」方式令檢索「香港」「國歌」時《義勇軍進行曲》能在搜尋引擎置頂。