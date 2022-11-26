昨鍵「香港」「國歌」仍見《願榮光》 IT界：改演算法可沉底

方保僑昨說，港府除要求谷歌將錯誤版本「沉底」，不排除微軟和雅虎等其他搜尋引擎同樣出現錯誤版本，故港府亦須與它們交涉才能徹底糾正。他稱，即使谷歌願配合優化搜尋引擎，公司只能刪除搜尋紀錄，一旦有其他平台出現「香港國歌為《願榮光歸香港》」等討論，相關搜尋內容仍會隨着網民討論而出現在搜尋結果。

可「落廣告」方式令《義勇軍進行曲》置頂

方保僑續說，對於本地平台港府能以違反《港區國安法》或相關法例要求移除內容；而即使《港區國安法》具域外效力，境外平台移除相關內容與否取決於該平台管理人。他稱港府亦能以「落廣告」方式令檢索「香港」「國歌」時《義勇軍進行曲》能在搜尋引擎置頂。