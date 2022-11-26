錯國歌風波 暫料不涉政治動機 孫東與Google嚴正交涉 促糾正錯誤資訊

亞欖總認收正確版本 未轉交韓方

陳國基昨出席新聞行政人員協會聚會時透露，亞洲橄欖球總會會長早前專程來港會面和致歉時，承認曾收到中國國歌正確版本，惟總會未有將相關版本轉交韓國主辦方，導致負責的初級職員在搜尋引擎中搜尋並下載錯誤版本。他稱相關初級職員不曾在本港讀書，與香港無聯繫，故暫無證據顯示事件有政治動機，惟警方仍在調查。調查進度方面，警方昨回覆查詢稱高度關注事件，會全方位調查，繼續與相關者和機構了解事件經過及蒐集證據。

創新科技及工業局昨回覆查詢稱，政府資訊科技總監辦公室上周起與互聯網搜尋器服務供應商谷歌的香港分部保持密切溝通；而局長孫東周一會見谷歌亞太區公共政策及政府事務高層提出嚴正交涉。局方透露，會面中向谷歌指出，部分搜尋結果顯示不正確的網上資訊，容易為一些別有用心的人的行為提供藉口，亦會誤導本地和海內外網民，並嚴重損害特區和國家，要求嚴肅跟進和盡快處理。資科辦以書面要求谷歌正視情况，將正確資訊在搜尋結果置頂；又引述谷歌確認收到相關書面要求，並會跟進。本報昨向谷歌查詢，截稿前未獲回覆。

指引要求拉隊走 陳國基：護尊嚴非為罰隊員

港協暨奧委會早前發指引稱，賽事期間若發現播錯國歌，運動員和領隊應以「Ｔ」字手勢示意反對和更正，若主辦機構沒立即糾正，全體隊員須離場。政務司長陳國基接受鳳凰電視專訪稱，相信指引可避免再次出錯，否則或影響國與國關係，強調絕非為懲罰運動員。他認為指引最重要是維護國歌和區旗尊嚴，一旦出錯立即示意更正，否則選擇離場屬正常和最後一步反應，不可能任由錯誤繼續。他說網上下載國歌始終有風險，不鼓勵主辦單位在網上下載。

王敏超：要求更正幾秒未停須離場

港協暨奧委會義務秘書長王敏超昨在港台《千禧年代》稱，只要播錯國歌就應立即要求更正，相信過程不超過10秒；若過幾秒也無暫停，運動員和領隊有必要離場。至於有人關注部分殘奧會選手未必做到，他認為要交殘奧會處理，視乎個別運動員情况或交領隊處理。他提到若受薪教練不跟指示，有可能解除合約；若是領隊不跟從指示，或考慮將來是否容許其帶隊，會視嚴重程度作阻嚇懲罰；若是主辦單位做事不跟程序，便會向國際總會甚至奧委會投訴，希望主辦單位被制裁甚至停辦這些賽事。

亞洲橄欖球總會會長Al Dhalai昨接受商台訪問稱，早前為表歉意及尊重而親身來港，陳國基已接受他道歉，形容會面非常正面。他說目前未收到香港警方任何查詢，若警方需亞欖總提交資料亦樂意配合。至於總會將會設立中央檔案庫儲存國歌，他說難保永遠不會再出錯，願盡所有努力將出錯機率減至最低，相信再發生同類錯誤機率接近零。