一年7.6萬人獲BNO簽證 顧問料持續 英50萬人淨移入創新高 稱國際事件影響移民模式

8.9萬烏克蘭人遷英 2.1萬阿富汗人獲簽證

截至2022年6月底，英國過去一年發出7.6萬張BNO簽證，當中2.8萬人移民英國；同期有8.9萬名烏克蘭計劃簽證持有人入英，2.1萬名阿富汗人獲發特別簽證入英。而在2021年1月31日至2022年6月底，共有14.05萬宗BNO簽證申請。英國今年第二季有1.81萬宗BNO申請，當中有96宗申請被拒。

英揆發言人：盡力減淨移入數字

Jay Lindop表示，連串國際事件影響移民模式，例如英國防疫管制、俄烏戰爭、阿富汗政權變動及新的香港BNO簽證方式等，令英國入境長期居留人數創紀錄，形容情况前所未見。英國首相府發言人表示，將會全力減少淨移入數字。

資深移民顧問胡康邦估計，移民潮仍會持續兩年，不少人已申請簽證，但仍處理在港資產未離港。他說，港人移民英國較便利，只要有BNO便可申請簽證，毋須工作、讀書或僱主擔保，住夠5年可申永久居留，「吸引力是申請簽證太簡單」。

胡表示，英國雖受俄烏戰爭等因素影響致通脹，但當地缺乏勞動力，「只要肯做，不會找不到工」，歷史因素亦是港人移英重要原因。他說，移民者不乏舉家移民，鮮有回流，又說港府雖提出人才政策，但防疫政策嚴厲令經濟蕭條，對人才而言仍乏吸引力。

據香港統計處數字，自2020年起香港淨移出數字持續上升，截至今年中本港按年有11.32萬人淨遷移，減去單程證持有人的移入後，總計移出人數為9.5萬。2017年政府曾推算勞動人口，預計2019至2022年間不計外傭的勞動人口會在367萬至368萬的高點橫行，惟翻查統計處數字，不計外傭的勞動人口於2018年第三季達367.15萬人高峰後下滑，今年第二季不計外傭的勞動人口為343.1萬人，按年同期減13.13萬人。

周小松：當局提搶人才 少措施挽人才

勞聯立法會議員周小松表示，移民不是勞動人口下降的單一因素，疫情下部分處所員工需停工，有人決定暫時離開勞動市場，加上外傭來港比以往難，有婦女辭工照顧家庭。他認為，當局雖提搶人才政策增加香港吸引力，但挽留人才的措施較少，建議推出措施吸引市民重返勞動市場。他說，當局正研究推出小學課餘託管服務，預料有助婦女投身工作。