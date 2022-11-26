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68歲雷添良取表爭連任人代：料無「七上八下」硬規定

【明報專訊】港區全國人大代表選舉提名期第三天，九龍社團聯會理事長徐莉率先遞交參選表格，她稱已取得118張提名，包括全國人大常委譚耀宗、行會召集人葉劉淑儀等。現年68歲的證監會主席雷添良昨日到場領取參選表，爭取連任，他相信人大沒有「七上八下」的硬性規定。

九龍社團聯會徐莉率先交表

下月15日舉行的港區人大選舉將選出36名人大代表，任期5年。多名「新人」昨日親身或由代理到場領取參選表格，親身到場的包括立法會議員陳振英、吳永嘉及立法會前主席范徐麗泰之子范駿華等。范太上屆宣布退任人大常委後受訪時透露兒子有意參選人大，但當時范駿華未有參選，翻查資料，他曾任青聯主席、華人會計師公會理事等。

保良局主席、百利建國際董事總經理陳正欣昨親自取表格，他強調沒接觸中聯辦，又稱倘當選將代表慈善界別，透過人大渠道向國家反映香港真正情况；參考內地營商經驗，幫助本港商界聯繫國內不同發展；以及作為土生土長香港人維護好「一國兩制」。

中國官場有「七上八下」的不成文規定，即以67歲為界線，年滿68歲退任，該規定過往亦適用於人大政協。本身是人大的雷添良昨到場領取表格時被問到是否沒有「七上八下」規定時，他說按其所知，人大選舉「未必有這硬性規定」。他說，擔任人大多年，一直跟進金融專業界、大灣區等事項，他相信好好利用崗位，對香港及國家未來發展是相互相利，故繼續參選，但由於工作繁忙，無意爭取成為常委。

另外，全國政協兼立法會議員霍啟剛、香港廣西社團總會長文頴怡，以及爭取連任的陳振彬、陳勇昨由代理領取表格。

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