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防暑指引擬按工種分4級 酷熱可停工 暫無意立法勞界憂欠約束 商界：應遲收工補回

【明報專訊】勞工處正研究修訂《預防工作時中暑的風險評估》指引，加入天文台的「香港暑熱指數」，讓僱主和僱員按指引制定防暑措施，勞福局長孫玉菡今年8月稱期望明年4月起落實。據了解，當局昨就初步擬議的指引諮詢勞顧會，指引會按工作量分成4級，例如當暑熱指數達32，建議「極重勞動」如紮鐵暫停戶外工作，如有提供遮陰等措施則免停工，惟當局暫無意就指引立法。勞工界擔心僱主不跟從，建議一年後檢討，如成效不佳即立法。商界稱停工會影響成本，倡遲收工補回工作時數。

香港暑熱指數是根據自然濕球溫度、黑球溫度和乾球溫度綜合計算，現時天文台網站定時報告雙魚河和京士柏兩氣象站的暑熱指數。

搬運紮鐵工太熱須停

提供遮陰可免停

據了解，當局擬定的暑熱指引，將根據工作量分成四級制：「輕勞動」如物管人員、「中等勞動」如清潔工人、「重勞動」如搬運工人、「極重勞動」如紮鐵。不同暑熱指數下，建議僱主向各工作量的僱員提供休息時間甚至停工，例如當暑熱指數為30至32以下，「中等勞動」工作應每工作45分鐘須休息15分鐘；而若達32至34以下，「極重勞動」須暫停戶外工作，但如僱主提供遮陰或通風等措施可免停工（見表）。

勞聯：試行後多人不遵應立法

據悉勞顧會有勞方代表關注當局不就指引立法，僱主會否執行成疑，甚至許多僱主不知相關指引。有資方擔心，若天氣突然轉熱，僱主未能及時按指引採取措施，難以跟從。

勞聯立法會議員林振昇表示，指引配合工作量和暑熱指數值得推行，部分戶外工作需體力勞動更辛苦，例如滅蟲隊要穿厚衣亦要提着裝備工作，認為指引可保障員工安全。林又表示，如試行一年後未見太多公司遵守指引則應立法，勞工處亦應加強巡查，檢視業界執行情况。他認為，極端天氣日數不多，亦相信只有中午最酷熱時段才有需要暫停戶外工作，「只是讓員工午飯吃長一點」，料對工作影響不大。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文不反對設立指引，但如單純按工作量分級或不清晰，例如同一名地盤工人可能要從事不同工作，涉及多個級別的工作量，以此分級或欠缺彈性。她建議在法例上完善中暑的工傷賠償，例如工作致中暑而誘發疾病如心臟病，如有傷亡亦應獲賠償，與暑熱指引雙管齊下可更有效推動職業安全。

廠商會會長史立德表示，早前夏天酷熱，為僱員及僱主制定相關工作指引可理解，但若停工則「唔係咁好」，現時人力缺乏，停工將增加成本和令工作滯後。他又稱，如建議停工，政府應鼓勵推遲收工時間，「停一個鐘，可推遲一個鐘收工，在黃昏時間工作不太熱」。

議員：分級難一刀切 立法須詳議

自由黨立法會議員李鎮強贊成訂立指引，但認為僱主不可能長期看着天文台暑熱指數，而且難以工作量分級一刀切，「大型盛事如球賽，又是否要停？還有演唱會、攤位、嘉年華，太多可能性」，認為如要立法應有更深入討論。

另外，現時法例下僱員如連續受僱於同一僱主4周或以上，而每周最少工作18小時，可享有如休息日、有薪年假及疾病津貼等權益，亦即「4.18條例」。昨日勞顧會討論檢討該條例，討論選項包括下調每周最少工作時數至16或17小時；將規定改為4周為一個計算單位，即一個月總工作時數為72小時、68小時或64小時。據悉條例檢討爭議大，未達共識。

相關字詞﹕連續性僱傭合約 林振昇 勞聯 自由黨 李鎮強 廠商會 史立德 勞顧會 暑熱指數 暑熱指引

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