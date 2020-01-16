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報道指港300萬用戶資料泄 WhatsApp：未有回應

【明報專訊】網站安全資訊網站「Cybernews」報道，有黑客銷售近5億個WhatsApp用戶資料，涉84個國家或地區，其中香港近300萬個用戶資料外泄。本港私隱專員公署昨日回應，截至昨午6時未收到WhatsApp或其母公司Meta通知，公署就事件已主動聯絡有關機構了解詳情，呼籲用戶提高警惕。

涉手機號碼 私隱署：已聯絡WhatsApp

Meta稱事件將直接由WhatsApp方面回應，而WhatsApp回覆查詢時則表示未有回應。警方回覆查詢時稱正了解事件，呼籲任何人或機構如懷疑有罪案發生，向警方舉報，警方會調查和跟進。

據Cybernews報道，有人本月16日在一個黑客論壇上，聲稱可出售4.87億個WhatsApp用戶的手機號碼，並詳列各地區可售手機號碼數量，當中埃及和科威特均有逾4400萬名用戶受影響；美國則有逾3200萬份資料外泄，本港則涉逾293萬個用戶。報道指網站已與賣家取得聯絡，賣家稱數據庫內的WhatsApp用戶手機號碼皆為活躍用戶，並向Cybernews提供近2000個來自美國及英國的用戶手機號碼，網站稱確認該2000個號碼均為WhatsApp用戶。

私隱專員公署回覆查詢時呼籲WhatsApp用戶提高警惕，若懷疑資料外泄，可聯絡相關即時通訊軟件查詢，亦可向公署查詢或投訴。公署建議，用戶收到不明來歷或可疑的來電或短訊要提高警覺，勿隨意披露個人資料；留意帳戶是否有不尋常登入紀錄；用戶要更換相關帳戶的密碼，以及啟用帳戶登入雙重認證功能。

黑客論壇放售 專家：或涉姓名對話

電腦保安研究員賴灼東相信事件涉WhatsApp數據庫資料外泄，一般而言涉及電話、用戶姓名，甚至部分對話。用戶一般不知個人資料外泄，但當收到不同廣告信息，甚至不明來歷連結或來電等，便需小心。他指現階段未知資料外泄具體情况，需掌握更多資訊了解。

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