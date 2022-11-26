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港聞二

目標明年底招4000人 國泰4個月聘1800員

【明報專訊】國泰航空今年6月宣布計劃於2023年底前增聘4000名員工，國泰顧客及商務總裁林紹波昨在分析師簡報會透露，國泰自7月起增聘約1800名員工，有信心透過持續的招聘活動吸引人才，支援集團復常計劃。他又稱，樂見政府解除機組人員及入境旅客的檢疫要求後，整體員工流轉情况顯著改善，又預期良好趨勢會在未來數月持續。

海外飛機漸回港 談虧損「已快速復蘇」

林紹波表示，停泊海外的飛機正逐步運回香港，國泰有足夠機師、機艙服務員及其他員工支持航班運作。截至上月，已有230架飛機執行航班，59架飛機仍在停泊，較今年6月少10架；飛行路線由年初的29條恢復至51條。他說國泰會以審慎及負責任態度推進復常，料今年底客運航班運力恢復至疫情前的33%，2023年底達70%，2024年底完全恢復。

對於國泰預告全年仍會錄得大額虧損，林紹波稱其他地區較早撤銷酒店隔離政策，而自本港撤銷有關措施後，國泰已快速復蘇，強調會盡力改善財務表現。

港客為主 快運料3月運力復常

截至上月31日，香港快運有定期航班飛往12個目的地，年初則為4個；停泊澳洲愛麗絲泉（Alice Springs）的10架飛機中，5架於上月回港，其餘亦於11月回港，並預計香港快運於2023年3月前恢復疫前航班運力。林指出，香港快運主要客源是港人，故入境防疫措施放寬時，業務便快速復蘇。

林又稱，由香港入境內地的航班容量仍受入境政策限制，國泰不能隨意增加相關航班，舉例目前國泰每周只能運行一班往來上海的航班，若要增加須經內地部門同意；此外，海外旅客目前不能直接由香港轉機至內地，部分會先來港3日再經陸路北上。他預計飛往內地的旅客不會大增，除非來往內地航班增加，或當局容許海外旅客經香港轉機去內地。

相關字詞﹕國泰航空 國泰 林紹波

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