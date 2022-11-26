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港聞二

新中央控制中心 首駐航企控升降

【明報專訊】為配合三跑，機場早前興建新的機場中央控制中心（IAC），機管局昨稱因應三跑7月試運，新中心已於6月正式啟用，中心內設巨型弧形顯示屏，提供機場內外的即時監察數據，包括航班起飛、行李運送，以及機場外的地面交通狀况等。新中心亦是全球首個除了機場部門、引入航空公司進駐的控制中心，各航空公司可直接安排人手於中心內控制飛機升降，現暫只有國泰航空進駐，未來會邀請其他本地航空及地勤公司加入。

實時監察人流交通 包屯赤青嶼

新機場中央控制中心6月啟用後，昨首度開放予傳媒參觀，機管局機場運行副總監姚兆聰表示，上一代控制中心2005年啟用，雖亦有監察數據，但非實時更新，新中心配備人工智能及30多個電腦系統，可就機場運作十多項關鍵績效指標（KPI）提供即時監察分析，如航班升降準點率、行李運送可否於12分鐘內處理等；停機坪以至機場外的屯赤隧道、青嶼幹線等實時交通狀况，均有鏡頭監察， 如有無人機於機場範圍5公里內飛過，中心會發出警報。

除機場內外交通，中心亦會透過Wi-Fi感應客運大樓、的士及停車場的人流，人多區域會以紅色顯示，提醒中心介入疏導。

第一代中央控制中心設80個座位，姚兆聰稱新中心座位倍增至162個，緊急應變中心座位40個，中心的系統未來會繼續升級，目標加入實時預測功能，當預測到有航班有可能延誤時發出提示，提早介入籌備應對方案。

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