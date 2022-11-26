新中央控制中心 首駐航企控升降

實時監察人流交通 包屯赤青嶼

新機場中央控制中心6月啟用後，昨首度開放予傳媒參觀，機管局機場運行副總監姚兆聰表示，上一代控制中心2005年啟用，雖亦有監察數據，但非實時更新，新中心配備人工智能及30多個電腦系統，可就機場運作十多項關鍵績效指標（KPI）提供即時監察分析，如航班升降準點率、行李運送可否於12分鐘內處理等；停機坪以至機場外的屯赤隧道、青嶼幹線等實時交通狀况，均有鏡頭監察， 如有無人機於機場範圍5公里內飛過，中心會發出警報。

除機場內外交通，中心亦會透過Wi-Fi感應客運大樓、的士及停車場的人流，人多區域會以紅色顯示，提醒中心介入疏導。

第一代中央控制中心設80個座位，姚兆聰稱新中心座位倍增至162個，緊急應變中心座位40個，中心的系統未來會繼續升級，目標加入實時預測功能，當預測到有航班有可能延誤時發出提示，提早介入籌備應對方案。