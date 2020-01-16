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三跑正式啟用 聖誕客運料疫前三成 下月底外遊近團團爆 機管局：信2024年恢復疫前客量

【明報專訊】香港國際機場7月起安排航班使用第三跑道以熟習運作，經歷約4個月「熟習期」，昨日正式啟用。機管局表示，三跑7月試運至今有超過1.1萬班航班使用，運作暢順，本月起平均每日有140多架機在三跑降落，又稱「0＋3」入境政策實施後，抵港旅客有增長，本月單日客運量約三四萬人，料下月聖誕檔期單日增至5萬人，新年可達7萬至8萬人，有信心至2024年可恢復新冠疫情前的客量。翻查資料，2019年12月本港機場客運量約570萬人次，即平均每日約18.3萬人次，以此估算，下月聖誕檔期單日客運量為疫前的約27%。

聖誕檔東京機票最平6500

東瀛遊：每團廿人95%爆滿

此外，本報昨日翻查聖誕檔期機票價格，港人熱門外遊地如日本東京，來回機票最便宜需約6500元，較12月初平日貴約一倍；長線航點如英國倫敦來回機票亦達1.5萬元，較12月初平日貴逾10%。東瀛遊執行董事禤國全表示，其旅行社聖誕檔期有約100個外遊團，每團20多人，九成屬日本團，其餘為長線航點如北歐及東歐等。他稱，貼近聖誕節日子包括12月23至25日出發的外遊團已有95%爆滿，12月底近跨年亦有80%外遊團爆滿。

本港機場航班一向主要以北跑道降落，南跑道起飛。三跑7月起被編配為新的北跑道試運，原有北跑道會關閉以重新配置成中跑道，目前機場正使用三跑及原有南跑道，繼續以雙跑道系統運作。

暫單日客量三四萬 新年增至七八萬

機管局機場運行副總監姚兆聰昨日指出，至2024年整個三跑系統工程，包括擴建二號客運大樓、興建新T2客運廊、旅客捷運系統及行李處理系統等完工，中跑道才會重開，屆時3條跑道同時服務，中跑道主要用作起飛、北跑道降落，南跑道以混合模式運作，按需要供飛機升降。

姚表示，「三跑」7月試運至今運作暢順，初期一日運作數小時，現已陸續增至每日運作十多小時，一周內只會有數晚關閉數小時作維修保養。翻查民航處資料，三跑運作初期，每星期會在周一、三、四、六和周日晚上部分時間運作，周二和周五關閉，使用時間較每周只有兩晚關閉6小時的南跑道短。

姚又稱，現正使用臨時交通控制塔處理於三跑升降的航班，待2024年新塔台完工便會用新設施處理。

信3跑道2024全開

機管局：證基建可「按時按值」

機管局昨為三跑舉行啟用典禮，機管局主席蘇澤光致辭稱，預計3條跑道均啟用後，機場客運量每年可達1.2億人次（機管局資料顯示2019年人次為7150萬）、貨運量增至1000萬公噸；有信心整項三跑工程可於2024年完工，以證明香港大型基建工程可「按時按值」完成。

原定任主禮嘉賓的特首李家超，因本周初感染新冠病毒須居家隔離並在家工作，並未出席，代為出席典禮的政務司長陳國基致辭時形容，三跑是政府願景把「城市機場」變成「機場城市」的重要一步，政府將繼續支持機管局發展三跑餘下工程。

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