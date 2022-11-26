巴西攻守平衡 尼馬健康左右大局

【明報專訊】有何方法立於不敗之地？西班牙的馬騮地獄是一種，巴西的反搶地獄是另一種。贏波需要進攻，捧盃需要防守，幾乎是職業體育界的共識。今屆世界盃的巴西便在攻守兩端平衡良好，亦不乏戰術微調應變，踢完一場立即預測穩入決賽也不過分——如果尼馬健健康康的話。
塞爾維亞能在外圍賽壓倒葡萄牙直接進軍卡塔爾，水平自然有保證，而首戰令巴西更惡啃的是，以非常進取的高位人盯人，使森巴兵難以如常經中場從地面推進，唯有嘗試直接長傳予兩翼，但高波同樣因體型差異冇得頂。不過塞軍此種犧牲隊形的貼身追纏總有瞬間漏洞，上半場留有餘地的巴西依然可憑質素覷準空隙，左右兩翼分別有一次慢半步的單刀及入楔禁區起腳。
逼搶模式奏效 鐵迪變陣顯心思
話得說回來，巴西原先也有點自製陷阱况味，讓尼馬靠左呼應左翼雲尼（編按：本報譯作雲尼斯奧斯祖利亞），引來大堆敵人堵塞後者去路，唯一好處僅為牽制塞軍右路反擊能力歸零。
更衣室出來後，森巴軍教頭鐵迪沒有換人，而是只把尼馬稍稍移中墮後，調動微細卻有效。首先乃逼搶模式，上半場以四二四誘導對手放長波往預定區域，下半場直接以中鋒、雙翼和兩閘封死塞軍的三中堅和兩翼衛，效率更高，未夠一分鐘就有反搶得來的單刀。餘下時間皆為巴西攻勢結束後三兩腳又奪回皮球再攻過，頓成等睇森巴鋒將表演的格局。
全員齊上齊落 尼馬角色攸關
尼馬看似不起眼，其實有賴他調位後的適時拉空位、派牌與盤扭，雲尼才重獲無盡的單對單空間。當然尚有防務dirty work，而這正是鐵迪治下森巴軍最恐怖之處，全員放下球星身段齊上齊落。數奪標熱門，心目中首兩位由始至終乃巴西與西班牙，如今更無疑問。可惜兩軍勢將八強硬碰，倘真遇上，還是巴西高半線——如果尼馬健健康康