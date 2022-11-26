高血壓糖尿漢跑步後暈倒不治 醫生：糖尿常伴隱性心血管病

昨晨8時許，54歲林姓男子在青衣運動場更衣室外暈倒，職員發現後報警，救護員接報到場，將昏迷男子送往仁濟醫院，經搶救證實不治，死因有待驗屍確定。警方在事主身上發現儲物櫃鎖匙，其後返回運動場檢查櫃內個人物品，並聯絡家人了解健康狀况，兩名女子在場協助調查後登上警車離去。

據了解，事主生前患有高血壓及糖尿病，亦曾中風。他昨早約8時5分抵達運動場，其後曾跑步，約45分鐘後即8時50分暈倒。警方正調查事件起因。

稱早發糖尿趨普遍 倡定期體檢

中大醫院內分泌及糖尿科專科醫生陳重娥表示，糖尿病往往伴隨隱性心血管疾病，病人可能有血管栓塞不自知，增加猝死風險。她解釋，當跑步等「出晒汗」劇烈運動時，身體需大量氧氣及能量，病人血壓及血糖上升，血管收縮，增加心臟負荷，自然容易「出事」。她續說，糖尿病人並非完全不可做運動，如每日步行30分鐘對身體亦有益，但每個病人情况有異，運動前最好先徵詢家庭醫生，「最緊要知自己身子係點」。她又提醒，早發性糖尿病日趨普遍，每5名病人就有一人在40歲前發病，「好多人以為自己得四五十歲，但可能已經有糖尿病成10年，唔驗就唔知」，建議市民定期做身體檢查。