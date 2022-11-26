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新一輪院舍外展接種 重點打第四針未涵二價

【明報專訊】院舍長者染疫數字顯著上升，據悉港府正嚴防重蹈第五波大量院友死亡的覆轍，醫衛局昨公布推出新一輪「院舍外展疫苗接種服務特別計劃」，即日起安排醫療團隊每周到訪院舍打針，尤其第四針。有參與特別計劃的醫療機構表示，據了解二價疫苗暫僅於接種中心提供，相信外展接種暫不會提供。專門研究病毒治病原理的港大醫學院生物化學系教授金冬雁建議，應盡快將二價疫苗納入外展接種，加強對院友保護。

新一輪外展接種計劃為期4周，安排醫療團隊每周到訪院舍至少一次，為到期打針的院友接種疫苗，特別是第四針，亦會為有需要院友和員工同時接種流感疫苗。局方補充，過去一周出現個案的院舍數目按周增逾兩成，染疫院友佔整體住院個案亦增近一成，加上院友第四針接種率僅約11%，有需要加強保護。

金冬雁倡盡快納入 保障院友

安老事務委員會執委李輝昨於商台《在晴朗的一天出發》稱，近期院舍個案較多是新入住院友，相關密切接觸者普遍未受感染，相信與不少院友已打3針並曾染疫有關，令院舍有較強屏障。復必泰二價疫苗下月起可接種，她稱已打3針康復院友未能打下一針，故無法接種二價復必泰，相信當局會考慮他們需否接種。

金冬雁向本報稱，復必泰二價疫苗針對Omicron BA.4和BA.5研發，較初代疫苗更貼近正流行的病毒株，建議盡快為院友提供，譬如納入外展接種計劃。

醫療機構料外展打二價困難不大

有份參與新一輪外展接種的醫療機構康健國際醫療集團，營運總監梁國齡稱尚待當局指示接種安排，據他了解二價疫苗暫僅於接種中心提供，未會涵蓋外展接種。至於外展提供復必泰二價疫苗會否有難度，他相信不成問題，日後需要的話應可提供。

社署回覆稱，截至周一（21日）安老及殘疾院舍第一、二和三針接種率分別為96.0%、94.3%和84.8%，其中安老院舍首3針接種率分別為95.5%、93.5%和83.5%。至於接種3針的康復院友數目，署方稱未能提供。本報亦向醫衛局查詢會否為院舍外展提供復必泰二價疫苗，以及預計於特別接種計劃完結後第四針接種率為何，局方稱沒有補充。

（新冠疫情）

相關字詞﹕梁國齡 金冬雁 李輝 院舍外展疫苗接種服務特別計劃 新冠疫苗 新冠疫情

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