染疫老幼按周增三成 兒童炎症重現 學者：顯組群爆發 兒童接種率低得不可接受

【明報專訊】防疫措施近月逐步鬆綁，單日新冠個案趨升。本報分析最近一周各年齡層染疫數字，發現「一老一幼」染疫人數增幅最多（見表），80歲或以上及3至11歲的感染個案按周增逾三成，高於約兩成半的整體升幅。同時過去一周錄得5至6名康復幼兒出現「兒童多系統發炎綜合症」（MIS-C），港大兒童及青少年科臨牀名譽副教授關日華認為這顯示兒童組群出現爆發，形容兒童接種率低得不可接受。幼兒版復必泰開始接種逾兩周，半至兩歲幼兒首針接種率只提升1.48個百分點。關日華籲家長勿掉以輕心，盡快為兒童打針。
本港昨新公布8878宗新冠陽性個案，其中8316宗屬本地感染。本報分析最近各年齡層個案數字增幅，發現過去一周（11月18至24日）整體個案較前一周增加24.4%，其中80歲或以上個案按周增加34.1%，3至11歲兒童個案則增31.6%，兩者升幅是各年齡層中最高。
一周6宗發炎綜合症 上周陸續現懷疑個案
關日華昨於港台《千禧年代》稱，早前疫情回落無再錄得「兒童多系統發炎綜合症」個案，惟最近一周已再錄得5至6宗，擔心死灰復燃。他其後向本報稱，自上周起陸續於不同公立及私家醫院發現懷疑個案，呼籲業界提高警覺，為懷疑個案安排抽血、心電圖、肝臟超聲波等一系列檢查，盡早斷症和治療。
兒童多系統發炎綜合症徵狀包括持續發燒4至5天、眼膜炎、「士多啤梨舌」等，一般於新冠康復後2至8周出現。關日華透露，第五波至今共錄逾70宗個案，均涉3歲或以下幼兒，平均住院一至兩周，過半須入住深切治療部，若獲適切治療最終均能康復。
幼兒復必泰開打半月 接種率升1.5百分點
本港8月初起容許半至兩歲幼兒接種新冠疫苗，起初只提供科興，本月9日起提供幼兒版復必泰。截至昨晚8時，幼兒第一針接種率為20.41%，較未有復必泰時至提升1.48個百分點，半至兩歲幼兒的復必泰首針接種率至昨晚為0.6%。
二價暫建議高危者優先 日後或擴
關日華表示，全部兒童多系統發炎綜合症患者均只打了一針或未打針，顯示完成接種有助減低風險，他說幼兒接種率低得不可接受，呼籲家長趁冬季前盡快帶子女打針。
另外，本港早前採購復必泰二價疫苗，料下月初可作為第四針接種。身兼疫苗可預防疾病科學委員會成員的關日華於節目稱，由於有關疫苗作為第四針，故暫建議年滿50歲長者、長期病患和有較高暴露風險優先接種，確保善用資源，不排除日後或會擴闊接種範圍。但他認為，年輕市民身體一般較強壯，接種3針初代疫苗已足夠，毋須打二價疫苗。
首批77萬劑復必泰二價疫苗昨到港，計劃下月初開始為市民接種，詳情稍後公布。至於餘下的113萬劑預計今年底前運送抵港，政府表示會密切留意二價疫苗需求，並在需要時增購。
明報記者
（新冠疫情）
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