染疫老幼按周增三成 兒童炎症重現 學者：顯組群爆發 兒童接種率低得不可接受

本港昨新公布8878宗新冠陽性個案，其中8316宗屬本地感染。本報分析最近各年齡層個案數字增幅，發現過去一周（11月18至24日）整體個案較前一周增加24.4%，其中80歲或以上個案按周增加34.1%，3至11歲兒童個案則增31.6%，兩者升幅是各年齡層中最高。

一周6宗發炎綜合症 上周陸續現懷疑個案

關日華昨於港台《千禧年代》稱，早前疫情回落無再錄得「兒童多系統發炎綜合症」個案，惟最近一周已再錄得5至6宗，擔心死灰復燃。他其後向本報稱，自上周起陸續於不同公立及私家醫院發現懷疑個案，呼籲業界提高警覺，為懷疑個案安排抽血、心電圖、肝臟超聲波等一系列檢查，盡早斷症和治療。

兒童多系統發炎綜合症徵狀包括持續發燒4至5天、眼膜炎、「士多啤梨舌」等，一般於新冠康復後2至8周出現。關日華透露，第五波至今共錄逾70宗個案，均涉3歲或以下幼兒，平均住院一至兩周，過半須入住深切治療部，若獲適切治療最終均能康復。

幼兒復必泰開打半月 接種率升1.5百分點

本港8月初起容許半至兩歲幼兒接種新冠疫苗，起初只提供科興，本月9日起提供幼兒版復必泰。截至昨晚8時，幼兒第一針接種率為20.41%，較未有復必泰時至提升1.48個百分點，半至兩歲幼兒的復必泰首針接種率至昨晚為0.6%。

二價暫建議高危者優先 日後或擴

關日華表示，全部兒童多系統發炎綜合症患者均只打了一針或未打針，顯示完成接種有助減低風險，他說幼兒接種率低得不可接受，呼籲家長趁冬季前盡快帶子女打針。

另外，本港早前採購復必泰二價疫苗，料下月初可作為第四針接種。身兼疫苗可預防疾病科學委員會成員的關日華於節目稱，由於有關疫苗作為第四針，故暫建議年滿50歲長者、長期病患和有較高暴露風險優先接種，確保善用資源，不排除日後或會擴闊接種範圍。但他認為，年輕市民身體一般較強壯，接種3針初代疫苗已足夠，毋須打二價疫苗。

首批77萬劑復必泰二價疫苗昨到港，計劃下月初開始為市民接種，詳情稍後公布。至於餘下的113萬劑預計今年底前運送抵港，政府表示會密切留意二價疫苗需求，並在需要時增購。

明報記者

（新冠疫情）

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